Bakan Pakdemirli'den 'trans yağ' itirafı: Saklamak için çalışmalar sürüyormuş

CHP’li Levent Gök’ün, gıda etiketlerinden trans yağ oranlarının kaldırılmasına ilişkin verdiği soru önergesine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yanıt verdi.

Pakdemirli, yanıtında “trans yağ yoktur" ifadesine yönelik çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Gök, Pakdemirli’nin cevabıyla ilgili “Tarım ve Orman Bakanlığı gıdalardaki trans yağlara ilişkin bilgilerin tüketiciden saklanmasının önünü açacak düzenlemelere yönelik çalışmalar yürüttüğünü itiraf etmiştir” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Levent Gök, 21 Aralık 2020’de Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde "Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"te yapılması planlanan değişiklik ile gıda etiketlerinden trans yağ oranlarına ilişkin ibarelerin kaldırılacağını belirterek, sözü geçen değişikliğin sebepleri ve mevzuat değişikliği ile yurttaşların uğrayacağı mağduriyetler hakkında sorular yöneltti.

'Yüzde 2'yi geçmeyecek oranda'

7 Şubat’ta önergeye cevap veren Bakanlık, soru önergesinde konu edilmemesine rağmen gıdalardaki trans yağ içeriğinin yüzde 2'yi geçmemesine ilişkin düzenlemeler yapıldığını ifade etti. Bakanlık cevabında, “trans yağ yoktur” ifadesine yönelik çalışmaların ise devam ettiğini açıklandı.

'Bakanlık itiraf etti'

Cevabı değerlendiren Gök, “İnsan sağlığına zararları bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış trans yağların kullanımının bütünüyle sona erdirilmesi beklenirken Tarım ve Orman Bakanlığı gıdalardaki trans yağlara ilişkin bilgilerin tüketiciden saklanmasının önünü açacak düzenlemelere yönelik çalışmalar yürüttüğünü itiraf etmiştir” dedi.

Soru önergesi

Gök, önergesinde Bakan Pakdemirli’ye şu soruları yöneltmişti:

1- Gıda ürünlerinin etiketlerinden trans yağ içeriğine ilişkin beyanların kaldırılmasının sebeplerini açıklar mısınız?

2- Sözü geçen yönetmelik değişikliği yurttaşlarımızın yoğun tepkisine neden olmuştur. Tepki çeken 7. maddenin değiştirilmesi veya taslaktan çıkartılması düşünülmekte midir?

3- Gıda üretiminde trans yağ kullanımının sona erdirilmesine yönelik hangi çalışmalar yürütülmektedir?