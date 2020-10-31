Bakan Pakdemirli: Kendimi bir anda enkazın üzerinde buldum

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, enkaz altında kalan Buse Hasyılmaz'ın yerini tespit etmeye çalışan Kızılay görevlisinin elinden telefonu alarak yaptığı görüşmeye ilişkin konuştu.
Pakdemirli enkaz altındaki kişinin morale ihtiyacı olduğunu ve bunu bakan olarak kendisinin yapması gerektiğini savundu ve "Kendimi bir anda enkazın üzerine buldum" dedi.
İzmir'de Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda depremzedeler için kurulan çadır kentte açıklamalarda bulunan Pakdemirli o anlara ilişkin şunları söyledi: