Bakan Pakdemirli İzmir'deki son durumu paylaştı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli İzmir’deki hortum felaketi ile ilgili son durumu açıklamadı. Pakdemirli, "Şubat ortalamasına baktığımız zaman 102 kg yağan yağış 4 Şubat'ta 110 kg yağmıştır. Meteorolojik uyarılara dikkatli olmamız lazım Can kaybımız yok ama yaralılarımız var. 18 yaralı var, 22 araç hasarlı, 4 tekne battı" dedi.

Bakan Pakdemirli şunları söyledi:

"10 Şubat'ta iki gün geçerli olmak üzere hortumla ilgili gerekli uyarılar yapılmıştır. Rüzgar ortalaması dün itibariyle 80 km'nin üzerinde. Hortum hadisesi 70 yılda bir görünen diyebiliriz ama 2 defa. Biri 2010'da. Bu kadar güçlü değil. Evlerin içine giren, insanları alıp savuran, eşyaları metrelerce uzağa götüren, araçları deviren büyük bir hasar söz konusu.

16 hasta taburcu edildi, 2 hastanın da tedavileri devam ediyor. 22 araç hasar gördü, 4 teknenin battığını bir teknenin de hasar gördüğünü görüyoruz. 700 dönüm sera alanının etkilendiğini gördük. Ağırlıklı olarak seraların naylonlarıyla sınırlı kalmış. Hasar gören tohum, fide ihtiyaçlarını da karşılıyor olacağız. Çeşme'de evlerde hasarlar var. Çok ciddi bir şekilde evler tamire girişmiş. Çeşme'de hayvan barınağında 250 büyükbaş, 3 hayvan yaralıydı."