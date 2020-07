Bakan Pakdemirli: Et fiyatları yüksek değil

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, CNN Türk'te açıklamalarda bulundu.

Pakdemirli'nin açıklaması şu şekilde:

Öncelikle milletimizin bayramını kutluyorum. Kimse endişe etmesin, her sene aşağı yukarı bizim bakanlığımızın hazırladığı tedbirlerle beraber her yıl biz kesilen kurbanın yüzde 50’nin daha fazlası küçükbaş ve büyükbaş hazır. 800 bin büyükbaş 2 milyonda küçükbaş kesimi oluyor Türkiye’de. Bu bayramda biz tokalaşma olsun istemiyoruz. Kurallara uyulsun istiyoruz. Pazarların kalabalık olmamasını istiyorum. Bayramın 4. Gününün akşam saatlerine kadar kurban kesilebilecek. İlk gün vatandaşlarımızın kurban pazarlarına yüklenmesine gerek yok. Pandemi öncesinden bu yana bakanlığımız kırmızı alarm seviyesinde çalışıyor. Vatandaşlarımız rahat olsunlar biz tüm hazırlıklarımız yaptık. Haysag diye bir uygulamamız var. Beğendiğiniz hayanın kulak küpesini okutuyorsunuz ve hayvanla ilgili detayları bilgileri elde ediyorsunuz. Bu uygulama 2 yıldır var. Bugün virüsten sıkıntı çekiyoruz ve hayvanlarda bu virüs daha yaygın o yüzden daha fazla korumalı olmalısınız. Hayvanın elektronik olarak tüm takiplerin yapmanız mümkün. Her hayvanın kulağına bir cep telefonu takacağız. Anlık hayvan sayımın ve hayvan refahına karşı bir artı getirecek.

Salgında gıda tedariği

Gıda tedariğiyle alakalı Türkiye’de yönetilmesi gereken bir kriz vardı. Salgında stok yönetimi en önemli süreçti. Biz Çin’e ABD’yi İtalya’ya perakende zincirlerini çağırdık. Hazır olun diye. Stoklarını artıracaklar. Stoklarını 2-3 misline kadar çıkardılar. En önemlisi Türki insanının pratik olması. Herhangi bir günde rafların boşaltılması panik demek. ABD örneğine bakın raflar bomboş ama kozmetik ürünlerine kadar raflar boşaldı neden panik yüzünden. Genelde tüm bilim kurullarının ve sağlık insanları şunu dedi herkes kendini evine kapatsın. Biz dedik ki tarım çalışanları çıkmak zorunda bir noktada gıda tedariki sıkıntı yaşayacak böylelikle tarımsal üretimde bir aksama olmadı. Vatandaşımız baktı bir problem olmadı işler normal seviyeye döndü.

'Türkiye, un ihracatında dünya birincisi, makarnada ikinci'

Günlük siyasi söylemlerden daha çok rakamları konuşuyorum. Rakamlar doğruyu söyler. Şimdi Türkiye 18 milyar dolar ihracatıyla kendi kendine yeten bir ülkedir. Her ürün Türkiye’de üretilmeye bilir ya da üretilen ürünün üzerine ilave yapılır. Makarnada dünya ikincisiyiz. Unda da dünyada birinciyiz ihracatta. Sanayi tesislerinde boş kalmaması gerekir. Bunlar stratejik ürünlerdir. Saman meselesi de şöyledir. Türkiye 15 milyon tondan fazla saman ihtiyacı olan bir ülkedir. Bu konu hakikaten milli bir konu. Günlük siyasete alet etmemiz gerekiyor. Dünyayı doyuran ülke dünyanın lider ülkesi olacaktır. Tarımın paydaşları arasında kalıyordu ama şu an biraz daha herkes idrak etti. Pirinçte bizim aşağı yukarı 200 bin tonluk açığımız var. Bakliyatta zaman zaman ithal ettiğimiz alanlar oluyor. Bu geri kaldığımız göstermez. Çiftçi birim alandan en fazla gelir üreteni kullanıyor ve bu yüzden bazı alanlar geride kalabiliyor. Biz çiftçiyi doğru desteklerle desteklemeye çalışıyoruz. Türkiye tarımda ilk 10’da.

Çiftçiye destek

En büyük başarı çiftçilerimiz. Bizden destek sizden gayret berekette Allahtan. Bizden önce destekler çok minimaldi. AK Parti’nin iktidara gelmesiyle birlikte destekler arttı. Alım politikalarımızı artırdık. Destekler 12 misli arttı, 18 yıllık süreçte. İşin sırrı destektir ama işin asıl sırrı üretenin moralini yüksek tutacaksınız. Birim yerdeki üretimi artırmak için daha katma değerli üretenleri ekerek arıtacağız. Her şeyi bir kenara iterken Türkiye tarımsal hasılatta 4 katı yukarı çıkıyor. Bazı fazla ürünler katma değer getirdiği zaman üretici ona yönelebilir. Türkiye kim ne derse desin, tarımda ilk 10’da. Geçen yıl Avrupa’da ikinciydik, birinciliğe yükseldik.

'Et ihalatını tamamen sıfırlayacağız'

Üreticiden vazgeçmeyeceksiniz. Et ithalatı 2018’de 50 bin ton kadardı. Yüzde 4-5 civarında ithalat vardı. 2019’daki senaryo şu 5 bin ton ithalat var. Hayvan ithalatında 500 binlere indik. 500 binden de bu yıl 200 binlere ineceğiz. Önümüzdeki yıldan itibaren et ithalatını tamamen sıfırlayacağız. Et fiyatları yüksek değil, ürünlere baktığımız zaman Avrupa seviyesinin altında kalmış durumda. Bu işin sürdürülebildiğini sağlamak gerekiyor. Yurt dışından ithal etseniz yine aynı rakamlar olacak. Türkiye’de fiyatını düşüremeyeceğimiz hiçbir ürün yok. Üreticiyi koruyacağız tüketiciyi de kollayacağız. Beyaz ette Türkiye’nin performansı son derece iyi.

Fındıkta Türkiye söz sahibi. Fındığın fiyatını dünyada Türkiye belirliyor.