Bakan Pakdemirli: Batılı ülkelerde de birçok orman yangını oldu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da dün başlayan ve 3 ilçeye yayılan orman yangınları için "Yangın hâlâ devam ediyor, kontrol altında değil" dedi.

Bakan, "Batılı ülkeler dediğimiz, dünyanın en gelişmiş medeniyetleri dediğimiz ülkelerin bir çoğunda milyonlarca hektar alan yandı, aylarca süren yangınlar vardı. Bu başta Amerika olmak üzere birçok ülkede, Avustralya'sından tutun, Brezilya'sından tutun, Amerika'sından tutun birçok yangınla karşı karşıya kalındı" diye konuştu.

Pakdemirli, "750 personel müdahale etti. Meteorolojik şartlar lehimize değil. Çok ciddi kasıt şüpheleri ortaya çıktı. Valiliğimiz çok yönlü soruşturuyor, 4 şüpheli gözaltında" dedi. 4 şüphelinin iki tanesinin savcılık tarafından serbest bırakıldığını ekleyen Pakdemirli, soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

'3 yangından 2'si kontrol altında değil'

İskenderun'daki yangına ilişkin "Henüz kontrol altında diyemiyoruz" diyen Pakdemirli, "Ama çalışmaların iyiye gittiğini söylemek istiyorum" diye ekledi.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinedeki yangına ilişkinse Bakan, "Andırın'da dünkü yangından daha farklı bir yangınımız var" dedi. Bakan "yangın hâlâ devam ediyor, kontrol altında değil" diye ekledi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Pakdemirli yangındaki son duruma ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Belen noktasında çıkan yangınımız farklı noktalarda. Hava araçları yer yer, kısıtlı olarak çalıştı. Bir uçağımızın su alış kapaklarında arıza oldu. Bu uçağımızı tatil etmek zorunda kaldık. Zaman zaman tehlikeler yaşadığımız bir yangın. Hatay özelinde en büyük tesellimiz can kaybımızın olmaması, tabii ki bu yaban hayatını veya ağaçlarımızı kaybetmediğimizi söylemiyor"

Belen'deki yangının kontrol altında kontrol altında olduğunu ekleyen Bakan, yurttaşları ormanlık alanlardan uzak durmaya çağırdı.