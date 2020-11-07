Bakan Pakdemirli: 564 projeye 261 milyon lira hibe sağlanacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği (AB) Kırsal Kalkınma Programı (IPARD-II) destekleri kapsamda 564 projeye 261 milyon lira hibe sağlanacağını bildirdi.
Pakdemirli, yazılı açıklamasında, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) uyguladığı IPARD II programı çerçevesinde yayımlanan 9. başvuru çağrı ilanı kapsamında uygun bulunan projelerin 2. grup sonuçlarının belli olduğunu aktardı.
Tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar sektöründen 79, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme sektöründen 485 olmak üzere toplam 564 projeye yaklaşık 261 milyon lira hibe desteği sağlanacağını belirten Pakdemirli, "Bu hibe sayesinde yaklaşık 438 milyon lira tutarında yatırımın hayata geçirilmesi hedefleniyor" ifadesini kullandı.
Pakdemirli, desteklenecek alanlara ilişkin şu bilgileri paylaştı: