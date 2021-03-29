Bakan Kurum'un Kanal İstanbul açıklamaları sonrası çimento hisselerinde yükseliş

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bu haftasonu yaptığı açıklamada, getireceği ekolojik yıkım nedeniyle bilim insanlarının ve yurttaşların karşı çıktığı Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin imar planlarını onayladıklarını ve askıya çıkardıklarını açıkladıktan sonra pazartesi günü Borsa İstanbul (BIST) Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Endeksi ve BIST Çimento Endeksi'nde sert yükseliş meydana geldi.

İçerisinde Emlak Konut, Halk, Vakıf ve Kiler gayrimenkul yatırım ortaklığı gibi şirketlerin başı çektiği yükselişle, BIST Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Endeksi pazartesi günü yüzde 4,1 yükseliş kaydetti.

Emlak Konut, yüzde 8,65 yükselişle endeksin taşıyıcısı olurken, Kiler yüzde 8,41 ile ikinci, Halk ise yüzde 7,23 ile üçüncü sırada geliyor.

Çim Beton, Oyak Çimento, Akçansa Çimento ve Nuh Çimento'nun yükselişte başı çekmesiyle de BIST Çimento Endeksi yüzde 5,7 artış kaydetti.

Bloomberg HT'nin haberine göre, Çim Beton, yüzde 9,97 ile yükselişle endeksin birincisi olurken, ikinci sırada yüzde 9,92 yükselişle Akçansa Çimento, üçüncü sırada ise yüzde 8,1 yükselişle Oyak Çimento geliyor.

Kurum ne demişti?

Haftasonu Çekmeköy Belediyesi'nin durum değerlendirme toplantısına katılan Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kanal İstanbul projesine ilişkin daha önce 1/100 bin, 1/5 bin ve 1 bin uygulama imar planlarını askıya çıkarmıştık. Vatandaşlarımızdan gelen talepler, belediyelerimizden, kamu kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda yapılan itirazlar doğrultusunda bu itirazları değerlendirdik. 1/100 binlik planımızı geçen hafta itibariyle askıya çıkardık. 5 bin ve bin uygulama imar planlarını da itirazları değerlendirerek, vatandaşlarımızın sorunlarını problemlerini çözerek, İstanbul’umuza değerine değer katacak. Kanal İstanbul Projesi için artık imar planlarını onaylamış ve askıya çıkarmış bulunuyoruz. Bu çerçevede inşallah adımlarımızı da hızlı bir şekilde atmak suretiyle güzel İstanbul’umuza, Kanal İstanbul projesini de kazandırıyor olacağız" demişti.