Bakan Kurum'dan kira düzenlemesi hakkında açıklama

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kira ve benzeri düzenlemelere ilişkin şartların 81 il valiliğine gönderildiği bildirildi. Açıklamayı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum duyurdu.

Bakan Kurum açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla koronavirüs salgını nedeniyle yeni düzenlemelere geçerek yerel yönetimlerimizin iş yerleri dahil sahip olduğu taşınmazlarıyla ilgili kira ve benzeri düzenlemelerin şartlarına ilişkin genelgeyi 81 il valiliğimize gönderdik. Pandemi nedeniyle faaliyetleri azalan iş yerleri için idaremizce yapılacak değerlendirmeye göre, sözü edilen bedellerde indirime gidilebilecek ya da ödemede erteleme sağlanabilecek. Peşin ödeme yapan ancak iş kaybına veya ekonomik zarara uğrayan iş yerleri de pandemi süresince gerekli indirim, erteleme ve süre uzatımı hakkından yararlanabilecek."