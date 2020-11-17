Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Türkiye'de öncelikli dönüştürülmesi gereken 6,7 milyon konut var. Bunun 1,5 milyonu acilen dönüşmesi gereken konutlar. Bunun 300 bini İstanbul'da" açıklamasında bulundu.
Bakan Kurum'dan 'dönüşüm' açıklaması: 300 bini İstanbul'da...
Bakan Kurum, 'Türkiye'de öncelikli dönüştürülmesi gereken 6.7 milyon konut var' açıklamasında bulundu.
Haber Merkezi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Türkiye'de öncelikli dönüştürülmesi gereken 6,7 milyon konut var. Bunun 1,5 milyonu acilen dönüşmesi gereken konutlar. Bunun 300 bini İstanbul'da" açıklamasında bulundu.