Bakan Kurum'dan 'dönüşüm' açıklaması: 300 bini İstanbul'da...

Bakan Kurum, 'Türkiye'de öncelikli dönüştürülmesi gereken 6.7 milyon konut var' açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Türkiye'de öncelikli dönüştürülmesi gereken 6,7 milyon konut var. Bunun 1,5 milyonu acilen dönüşmesi gereken konutlar. Bunun 300 bini İstanbul'da" açıklamasında bulundu.
 

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