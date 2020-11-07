Bakan Kurum: Yeni konutlar zemin+5 katı geçmeyecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki depremin ardından AFAD'ın hak sahibi olanlar için yeni yapılacak konutların maliyetini hesaplayacağını söyledi.

Kurum, "Maliyetlerden yüzde 40-50 oranında indirim yapılacak. Çıkan tutarı vatandaşlarımız ilk 2 yılı ödemesiz olmak üzere 18 yılda ödeyecek. Ödemeler faizsiz olacak ve eşit taksitlerle geri ödenecek" dedi.

Kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin bilgi veren Kurum, şöyle konuştu:

"İzmir depreminden sonra hasar tespit ve hak sahipliği çalışmaları sonucunda yıkılan ve ağır hasarlı binalar için yani AFAD'dan hak sahibi olanlar, yerinde veya rezerv yapı alanında yeni yapılacak konutlardan alacaklar. Yerinde yapılacak yeni konutlar zemin+5 katı geçmeyecek ve 2+1 şeklinde olacak. 3+1 konutlardan almak isteyenler rezerv yapı alanındaki konutlardan alabilecekler. AFAD'dan hak sahibi olanlar için yeni yapılacak konutların maliyeti hesaplanacak. Maliyetlerden yüzde 40-50 indirim yapılacak. Çıkan tutarı vatandaşlarımız ilk 2 yılı ödemesiz olmak üzere 18 yılda ödeyecek. Ödemeler faizsiz olacak ve eşit taksitlerle geri ödenecek. Yine, hasar tespit çalışmalarına göre orta hasarlı olan ve risk teşkil eden binalarda oturanlar kentsel dönüşüm uygulamalarına göre yerinde veya rezerv yapı alanındaki konutlardan AFAD'dan hak sahibi olanlar için sağlanan uygun ödeme koşullarına yakın bir şekilde konut sahibi olabilecekler. Ayrıca orta hasarlı binalarda oturan vatandaşlarımıza Bakanlığımızca taşınma ve kira yardımı yapılacak."