Bakan Kurum: Türkiye'ye sesleniyorum, riskli binalarda oturmayalım

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir depremi sonrasına ilişkin açıklamada bulundu.

"Yaraları hep birlikte saracağız. Yapacağımız kentsel dönüşümlerini hızlandıracağız" diyen Kurum, "Artık enkaz kaldırma çalışmalarına başladık, sadece bir alanda enkaz kaldı. Orada da hassas bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

"Kentsel dönüşüm, ülkemiz için terörle mücadele kadar önemlidir" ifadesini kullanan Kurum, "Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Riskli binalarımızın tespitlerini yaptıralım, riskli binalarda oturmayalım" diye konuştu.

Kurum, İzmir'deki son duruma ilişkin ise, "22 bin binada, 141 bin bağımsız bölümün hasar tespitini tamamladık. Ağır hasarlı, acil ve yıkık bina sayımız 180. TOKİ en geç 1 ay içinde konutların inşasına başlayacak, 1 yıl içinde de konutları teslim edeceğiz" dedi.