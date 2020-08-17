Bakan Kurum: Millet bahçeleri toplanma alanları olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Depremi'nin 21. yılı nedeniyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından düzenlenen '17 Ağustos Anma Etkinlikleri İstanbul Programı'nda konuştu.

Kurum, "Sene başında yaşadığımız Elazığ ve Malatya depremlerinde, medeniyetimizin dayanışma ve yardımlaşma kültürünün en güzel örneğini tüm Türkiye'ye ve dünyaya gösterdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, tüm bakanlıklarımız, İçişleri Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, AFAD'ımız, sivil toplum kuruluşlarımız, Kızılayımız, UMKE'miz tüm milletimizle beraber Elazığ ve Malatya'da seferber olduk" diye konuştu.

Kurum, şunları söyledi:

"Her hafta İstanbul'dayız. 2012 yılından bugüne tüm Türkiye'de 1 milyon 410 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirdik. Zeytinburnu, Kağıthane ve Okmeydanı'nda 2 bin 63 konut ve iş yerinin temellerini attık. Bugün öğleden sonra da Tozkoparan'da yeni rezerv konutlarımızın temellerini atıyoruz. Esenler'de 60 bin konutluk çok örnek bir proje yürütüyoruz. Üsküdar Kirazlıtepe'de, Bağcılar'da, Çatalca'da yapıyoruz. İstanbul'da ne kadar riskli bina varsa bu riskli binaları dönüştürmeye yönelik çalışmalarımızı kararlı bir şekilde yürütüyor, eskiyen evleri, riskli yapıları yeniliyor; çevreye duyarlı, bir kimliği olan, medeniyetimizi, kültürümüzü yansıtacak sağlam, güvenli yapılarla birlikte kültürel değerleri yaşatan şehirler inşa etmeye gayret gösteriyoruz. 5 yıl içerisinde İstanbul'da hedef koyduk. Dedik ki Türkiye'de acil öncelikli dönüştürülmesi gereken 1.5 milyon konut var. 300 bini İstanbul'da olmak üzere 5 yıl içinde bu konutların dönüşümünü sağlayacağız. 81 ilimizde bu çalışmalarımızı kararlı bir şekilde yürüteceğiz. Her yıl bu 300 bin konutun yaklaşık yüzde 20'sini bakanlığımız eliyle yapıyoruz. Kalan kısmını belediyelerimizle, vatandaşımızla, özel sektörümüzle birlikte geliştirerek acil öncelikli dediğimiz konutların dönüşümünü sağlamış olacağız."

Millet Bahçeleri projeleri

Kurum, depreme hazırlık noktasında çok önemsedikleri bir başka projenin millet bahçeleri projeleri olduğunu dile getirerek, "81 ilde 81 milyon metrekare hedefiyle yola çıktık. 23'ünün açılışını Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştirdik. Şu an devam eden 224 tane projemiz var. Millet bahçelerimizin her biri aynı zamanda birer toplanma alanıdır. İstanbulumuzun her ilçesinde en az bir tane millet bahçesi projemiz var. Olası depremlerde millet bahçelerimizde afete ilişkin alt yapıyı da hazırlamaya gayret gösteriyoruz. İstanbul'da 15 milyon 200 bin metrekarelik alanda millet bahçelerimiz, yaşanacak olası bir depremde İstanbulumuz için de toplanma vazifesi görecektir" diye konuştu.

Kurum, 1999'da Marmara Bölgesi'nde, 2011'de Van’da, Afyon Dinar’da, Erzincan’da, 2020’de Elazığ ve Malatya’da yaşanan acıları tekrar yaşamamak için her türlü olası afete karşı hazırlıklı olacak, tüm kurumlarla birikte gerekli tedbirleri almaya, millet bahçeleri, sosyal konutlar, deprem dönüşüm konutlarını üretmeye devam edeceklerini belirtti.

17 Ağustos'un yıldönümünde vatandaşlara çağrıda bulunan Bakan Kurum, "Bizlere, belediyelerimize müracaat edip evlerinizin risk tespitlerini yaptırın. Devlet millet işbirliği ile deprem dönüşümünü hep birlikte gerçekleştirelim. Bu acıları bir daha yaşamayalım. Bunu çocuklarımız için yavrularımızın geleceği için bir an önce yaptıralım. Biz enkaz altında can aramak istemiyoruz, o yüzden bu konuyu çok önemsiyoruz. Siyaset üstü bir mesele olarak görüyoruz. Bize ulaşan, bizden risk tespiti isteyen tüm vatandaşlarımıza aynı şartlarda yardım elimizi uzatacağız. Bakanlık olarak ilgili kurumlarımızla birlikte her türlü projeyi gerçekleştireceğiz" dedi.