Bakan Kurum: Kasım ayı içerisinde rezerv alanda inşaat başlayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bornova Kültür Merkezi'nde İzmir'li depremzedelerle bir araya geldi.

İnşaatlara ilişkin bilgi veren Kurum, "Kasım ayı içerisinde TOKİ, inşaatları yerinde ve rezerv alanda olmak üzere başlatmış olacak ve 1 yıl içerisinde de inşaatları tamamlayıp sizlere teslim etmeyi öngörüyoruz" dedi.

Kurum şöyle konuştu:

"İkinci günden itibaren bu ödemeleri (taşınma ve kira yardımı) yapmaya başladık. Hem Valiliğimiz ve AFAD ödemeleri takip ediyorlar. Koordinasyon merkezlerinde sizlerden gelen başvurular çerçevesinde yapılacak tüm yardımları yürütmeye gayret gösteriyoruz. 1000 konteyner kent kurulumu için çalışmalarımızı başlattık. Konteynerlerimizi cuma günü itibariyle koymaya başladık. İnşallah bu hafta pazartesi günü konteyner kentimiz hazır. Söz verdiğimiz gibi 20 gün içerisinde tamamlayıp teslim edeceğimizi söylemiştik. Yurtlarımız ve misafirhanelerimiz müsait. Hiçbir vatandaşımızın zorluk çekmekten biz misafirhane ve yurtlarımızda onları misafir edebiliriz.

Artık havaların soğumasıyla birlikte çadır kentlere ihtiyaç kalmadığını görüyoruz. Konteyner kent kurulmuş olduğunda çadır kentlerimizin de tamamını bölgeden kaldırma çalışmaları yürütülecek. Ağır hasarlı binalar için yerinde 7 proje bölgesinde çalışmalarımızı yapıyoruz. Aynı zamanda rezerv bölgede İzmir Şehir Hastanesi'nin hemen yanındaki alan yaklaşık 1 milyon 380 bin metrekarelik ilk etapta projeleri geliştireceğiz. Hem rezerv alandaki projelerle ilgili hem de yerindeki projelerle ilgili sizlere bilgi vereceğim."

'Rezerv alanı bölgesi yeni felaketlere nede olabilir'

Öte yandan TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, konut yapma bahanesiyle yeşil alanların imara açıldığını duyurmuştu.

Söz konusu alanla ilgili, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından depremden etkilenen vatandaşların ihtiyacına yönelik olarak belirlenen rezerv alanı alelacele alınmış bir karar olup, bilimsel dayanaktan yoksun ve yürürlükteki plan kararları ve koruma statülerini hiçe sayan bir işlemdir. Yeni felaketlere neden olacak kararlar verilmemelidir" denilmişti.