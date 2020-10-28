Bakan Kurum 'Kapalı Maraş'ta: İhya ve inşa etmek için geldik

Kuzey Kıbrıs'a ziyarette bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 46 yıldır kapalı olan ve 8 Ekim'de bir kısmı açılan Kapalı Maraş'a ziyarette bulundu.

Kurum'a ziyareti sırasında, Kuzey Kıbrıs Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut ve beraberindeki heyet eşlik etti.

Kurum ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, "Bugün, 46 yıldır kapalı olan ve artık özgürlüğüne kavuşan, Kıbrıs Türk halkının prangalarını sökmüş olduğu ve artık tüm dünyaya açacağımız Kapalı Maraş bölgesindeyiz. Bu bölgemizin açılmasına katkı sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

Kurum, "Tarihin en önemli turizm alanlarından Maraş bölgemizi ihya ve inşa etmek için bugün bir araya geldik. Cumhurbaşkanı Tatar, seçildikten hemen sonra ülkemizi ziyaret etti. Cumhurbaşkanımız, inşallah 15 Kasım'da iadei ziyarette bulunacaklar. Bu ziyaret çerçevesinde Maraş bölgesine de gelmeyi ve burada vatandaşlarımızla bir arada olmayı müjdelediler. Ziyaret öncesinde, Maraş bölgesinin ihyasına ilişkin yapılacak çalışmaları yerinde inceledik. Aslında Osmanlı'dan vakıf mülkiyeti olan, sonrasında bir şekilde şahıs mülkiyetine geçirilmiş ve gasbedilmiş bu toprakları Kıbrıs halkı ve tüm dünyanın kullanımına açmak için mücadele veriyoruz. Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinin Türkiye olarak yanındayız" diye konuştu.

Kurum, Maraş'ta yapılacak çevre düzenlemesi ve altyapılara ilişkin çalışmaları da Konya Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ Başkalığı bünyesinde hızlı ve aslına uygun şekilde yapacaklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Peyzaj düzenlemeleri olacak, ağaçlarımızı dikmek suretiyle buraya gelen vatandaşlarımızın sağlam ve güvenli şekilde gezmelerini temin edeceğiz. Yürüyüş ve bisiklet yolları yaparak, KKTC halkımızın ve turistlerimizin burada güvenli şekilde gezmelerini temin edeceğiz."