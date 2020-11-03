Bakan Kurum: İzmir’de acil yıkılacak bina sayısı 178’e yükseldi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir depremi sonrası hasar tespiti yapılan bina sayılarıyla ilgili paylaşım yaptı.

Kurum, paylaşımında “İzmir'de 942 personelimizle hasar tespit çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Tespitlerimizi bir an önce tamamlayarak kentsel dönüşüm çalışmalarımızı başlatacak, vatandaşlarımızın yarasını saracağız” dedi.

Kurum’un paylaşımına göre acil yıkılacak ağır hasarlı bina sayısı 178’e, bağımsız bölüm 3 bin 162’ye yükseldi.

Orta hasarlı bina sayısı 176’ya bağımsız bölüm 3 bin 2’ye çıkarken az hasarlı bina sayısının bin 143, bağımsız bölümün de 18 bin 189 olduğu aktarıldı.

Açıklamaya göre hasarsız 16 bin 858 bina ve 102 bin 582 bağımsız bölüm tespit edildi.