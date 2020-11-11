Bakan Kurum: Hasar tespit çalışmaları sona erdi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir Seferihisar ilçesi açıklarındaki depremin ardından başlatılan hasar tespit çalışmalarının dün sona erdiğini açıkladı.

Bakan Kurum, Twitter hesabından öyle yazdı:

"İzmir’de depremden sonra başlattığımız arama kurtarma, enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmalarımızı dün itibariyle tamamladık. Toplamda 109 bin 921 binada 586 bin 565 bağımsız bölümde hasar tespitini nihayete erdirdik. Ekiplerimizin bölgede sürdürdüğü çalışmalarda ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık durumda olan 506 bina, 4 bin 239 bağımsız bölüm tespit edilirken 5 bin 119 binamızın az hasarlı, 511’inin de orta hasarlı olduğu belirlendi. Sahada bir taraftan, yaklaşık 6 bin 500 personel ve 927 araçla çalışmalarımızı sürdürüyor, diğer taraftan da vatandaşlarımızdan gelen talepleri karşılamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımıza taşınma, kira ve nakdi eşya yardımlarına devam ederken Bayraklı’da 1000 birimden oluşan konteyner kentimizi kurmayı da sürdürüyoruz. İhtiyaç durumuna göre konteyner kent sayımızı da arttıracağız."

ANKA'nın haberine göre Kurum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e de geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Bakan Kurum’a İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AKP İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ve Necip Nasır, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da eşlik etti.