Bakan Kurum: Giresun’da 24 bina kaldırılacak, içme suyu ihtiyacı hat safhada

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre Bakanı Murat Kurum Giresun’da selin en ağır etkilediği Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu.

Soylu burada gazetecilere yaptığı açıklamada “Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, can kaybımız 8 oldu” dedi.

Kurum: İki kentsel dönüşüm ofisi kurduk

Bakan Kurum ise “Akkaya Deresi güzergahı üzerinde 24 yapı tespit edildi. Bu yapılar hızlı bir şekilde kaldırılacak. Vatandaşlarımızla görüşmek üzere hem Dereli'de hem Doğankent'te iki tane kentsel dönüşüm ofisi, bakanlıklarımızın vatandaşlarımıza ihtiyaçlarını gidermeleri talepleri noktasında irtibat kuracakları irtibat ofisleri kurduk. Bu çerçevede vatandaşlarımızın taleplerini alıyoruz” dedi.

Kurum "Doğankent'te 11 binamız var. 11 binamıza ilişkin de yıkım sürecini yürüteceğiz. Toplu Konut İdaresi başkanlığımızca Doğankent'te 150, Dereli'de 200 konut inşa için arazi çalışmalarını başlattık. Hızlı bir şekilde konutlarımızın inşasını da inşallah gerçekleştiriyor olacağız" diye konuştu.

İçme suyu sıkıntısı

Bölgede yurttaşların içme suyu ihtiyaçlarının hat safhada olduğunu söyleyen Kurum Dereli'de şebekeye kısmi şekilde su verilmeye başlandığını kaydetti. Kurum, "Arızalar ortaya çıktıkça da gidermeye gayret gösteriyoruz. Yağlıdere'de arızalarımız tamamen giderilmiş ve şehre su verilmiştir. Güce ilçemiz orası da ciddi anlamda hasar gördü. Arızalar tespit edildi. İnşallah yarın akşama kadar da Güce ilçesinde içme suyu şebekesine su vereceğiz ve vatandaşlarımız içme suyu şebekesinden su alabilecek konuma gelecekler” dedi. Kurum belediye başkanlarıyla beraber çalıştıklarını da sözlerine ekledi.