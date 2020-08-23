Bakan Kurum: Giresun'da 17 yıkık, 361 az hasarlı bina tespit edildi

Giresun'da kapalı olan 118 köy yolunun 20'si açıldığını belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "78 yerleşim biriminde elektrik yoktu, 40 yerleşim birimine elektrik verildi" diye konuştu.

Soylu, tüm bakanlıklardan 944 personelin Giresun'daki selde görev aldığını bildirdi.

'Tarımsal hasar beklediğimizden daha az'

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yaptığı açıklamada, Giresun'daki hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Görünen o ki tarımsal hasar beklediğimizden daha az" dedi. Bakan Pakdemirli, ORKÖY desteği kapsamında bölgeye 5 milyon liralık destek sağlanmasına karar verildiğini belirtti.

Selden zarar gören binalar

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'da 17 yıkık, 361 az hasarlı bina tespit edildiğini açıkladı. Kurum "Doğankent'te 4 yıkık, 200 az, Dereli'de 3 yıkık, 152 az ve Yağlıdere'de 10 yıkık, 9 az hasarlı bina tespiti yaptık" dedi.