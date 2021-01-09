Bakan Kurum: 200 bin bina incelendi, yüzde 60'ı büyük risk altında

Tekirdağ’a giden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum kentte çeşitli incelemeler ve ziyaretlerde bulundu. Tekirdağ Valiliğini ziyaret eden Kurum burada katıldığı bir toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu.

"Bugün ana gündem maddemiz kentsel dönüşüm, deprem dönüşümü oldu" diyen Bakan Kurum, "Tekirdağ ilimizde 200 bin binamız var. 200 bin binamızı incelediğiniz zaman yüzde 60 binamız 2000 yılı öncesi yapılmış yapılar. Yani 99 yönetmeliği sonrası yapılmış yapılar. Bu yapıların da büyük bir kısmı risk içerisinde. Tabi risk durumlarına baktığınızda acil veya öncelikli olanlar yine orta riskli, az riskli olanlar şeklinde sıralandırılabilir. Bu çerçevede bugün Büyükşehir Belediye Başkanımızla da istişarelerde bulunduk" ifadesini kullandı.