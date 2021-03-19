Bakan Koca'nın 'ek ödeme masalı'na yanıt: Artık hiç konuşmasın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün çevrimiçi yapılan Sağlık-Sen Başkanlar Kurulu Toplantısı'na katıldı. Bakan Koca toplantıda yine sağlık çalışanlarının ek ücretleriyle ilgili açıklama yaparak, "Daha adaletli bir ek ödeme sisteminin getirilmesi adına köklü bir revizyon çalışması gündemimizde" dedi.

Bakan Koca, "personel sayısının artırılması ve yurt içinde adil dağılımın temini için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini" de iddia etti.

'Ortada bir ödeme yok'

Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından soL'a konuşan Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Genel Sağlık-İş) Zekiye Bacaksız, "Sağlık personeli olarak, laf değil icraat bekliyoruz. İcraat da ek ödeme, performans değil, esas olan maaşta yoksulluk sınırının üzerinde artış" dedi.

Zekiye Bacaksız "Bakan bence artık hiç konuşmasın. Sağlık personeli artık sadece emekten yana bir iktidar müjdesinden başka şey beklemiyor" diye konuştu.

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı'nın açıklamaları şöyle:

"Bakan 2 yıldır aynı cümleleri kuruyor. Sağlık çalışanları da öyle. Bakan 'Ödeme yapıyoruz' algısı oluşturuyor. Ödenen bir şey yok. Bakanın ağzından 'ödeme kavramını' bile duymak istemiyoruz artık. Sağlık personeline yaptığımız ankette de açık ve net ortaya çıktı ki, bu iktidardan iyileştirme beklemiyorlar. Ek ödeme değil sağlık personelinin istediği. Etikten, ahlaktan yoksun bu açıklamalar. Ortada bir ödeme yok, maaş asgari ücrete dayandı. Bir de ek ödeme yapıyormuş algısı yaratıyor. Bir insanın ruh sağlığını bozmak için gereken her şeyi yapıyorlar. Olmaması gerekenleri yapıyorlar.

Sağlık personeli olarak, laf değil icraat bekliyoruz. Oralar laf makamları değil. İcraat da ek ödeme, performans değil, esas olan maaşta yoksulluk sınırının üzerinde artış. Bu kadar işyükü ve risk altında böyle çalıştırmak olmaz. Yıpranma payında da gördük, sahtekarlıkla sonuçlandı. Hukuk devleti olan ülkelerde böyle ciddi kurumlarda bunların olabileceğine inanmıyorum.

'Emekten yana bir iktidar müjdesinden başka şey beklemiyoruz'

Hiç sağlığa atama konuşulmuyor, Diyanet'e atama konuşuluyor. Bakanın sürekli propaganda amaçlı konuşması var sadece. Basın da 'Sağlık Bakanından ek ödeme müjdesi' diye haber yapıyor. Artık bu basın kanalları aracılığıyla haber alma hakkı da engelleniyor.

Bu kadar da olmaz diyoruz, biz utanıyoruz. Üstelik tehditler, baskılar havada uçuşuyor. Fırsat bulan sağlık çalışanları 'başka iş yapabilir miyim', 'yurtdışına gidebilir miyim' derdine düştü maalesef. Son ayda giderek de artık. Bakanın gerçek dışı, ölçüsüz açıklamaları sağlık çalışanlarını da yıpratıyor. Bakan bence artık hiç konuşmasın. Sağlık personeli artık sadece emekten yana bir iktidar müjdesinden başka şey beklemiyor."