Bakan Koca'dan 'vakaların arttığı ve azaldığı iller' açıklaması: Hepsi yüksek riskli

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarına ilişkin açıklamada bulundu.

"100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova" diyen Koca, "Azalan illerimiz ise Kırklareli, Kilis, Samsun, Osmaniye ve Adıyaman. Vaka sayısı artış hızı azaldı. Vaka sayıları da tedbirlerle birlikte azalacak" ifadesini kullandı.

Koca'nın vaka sayılarının "azaldığını" söylediği illerin tamamının yüksek riskli iller olması dikkat çekti.

'Azalan' illerin tamamı yüksek riskli Bakan Koca'nın vaka sayısının azaldığına ilişkin açıklama yaptığı illerin tamamının yüksek riskli iller olduğu görüldü.