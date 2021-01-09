Bakan Koca'dan SMA hastası çocuklarla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA Bilim Kurulu'nun SMA Hastası çocuklarla ilgili bir toplantı yaptığını duyurdu.

Bakan Koca, "SMA Hastası çocuklarımızın durumu ile ilgili SMA Bilim Kurulumuz önemli bir toplantı yaptı. Bilimin gösterdiği her yolu çocuklarımızın tedavisi için değerlendireceğimizden emin olunuz. Uygun hastada uygun tedavi kesinlikle devreye alınacaktır" açıklaması yaptı.