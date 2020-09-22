Bakan Koca'dan sağlık emekçilerine saldırıyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde "hasta yakınları" sağlıkçılara saldırmasının ardından açıklama yaptı.
Bakan Koca, Twitter hesabından,saldırı görüntüsünü paylaşarak şöyle yazdı:
"Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde, çok sayıda kişi, ateşli silahla yaralanan, müdahalelere rağmen kurtarılamayan yakınlarını, kuralları zorlayarak görmeye çalıştı. Arkadaşlarımız, şiddet olasılığına karşı, kapıyı kapalı tuttu. Şiddetin ihtimali bile olmamalı. Devlet, geçit vermeyecek."