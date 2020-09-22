Bakan Koca'dan sağlık emekçilerine saldırıyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi'nde sağlık emekçilerine yapılan saldırı ile ilgili 'Arkadaşlarımız, şiddet olasılığına karşı, kapıyı kapalı tuttu. Şiddetin ihtimali bile olmamalı' dedi.