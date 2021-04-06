Bakan Koca'dan Kılıçdaroğlu'na 'Bilim Kurulu' yanıtı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bilim Kurulu'na ilişkin açıklamalarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Bakan Koca açıklamasında şöyle dedi:

"Başından beri salgınla mücadeleyi siyasetten ayırdık. Bilim Kurulumuzun salgın boyunca verdiği emeği görmezden gelerek saldırgan bir üslupla bilim insanlarımıza hakaret edilmesini asla kabul etmeyiz. Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir. Saygılı olun."

Kılıçdaroğlu, bugünkü açıklamasında "Bir de Bilim Kurulu var. Allah aşkına kendinize 'Bilim Kurulu' demeyin ya bilime ayıp, ne dedikleri belli değil. Nasıl yönetiliyor bu ülke? Hiçbirisinin bilim ile alakası yoktur. Senin dediğin kurallara iktidar uymazsa, izzeti ikbal ile çekileceksin oradan. Tam tersi oluyor. Bilim Kurulu ayrı havada, Sağlık Bakanı ayrı telden çalıyor. Saray ise 'Kaç kişi ölürse ölsün' diyor. Bu mudur devleti adalet ile yönetmek?" demişti.