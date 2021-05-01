Bakan Koca'dan 'Kapanmadan sonra tam açılma mı olacak?' sorusuna yanıt

17 günlük kapanma kararına ilişkin tartışmalar sürerken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, süreç sonunda nasıl bir uygulama olacağına ilişkin açıklamada bulundu.

Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi'ye konuşan Koca, "Sayın Cumhurbaşkanımız 5 binin altı gibi bir hedeften söz ettiler. Ben bu sayının bayram sonrasında olabileceğine inanıyorum" derken, "Tam kapanmadan sonra tam açılma mı olacak? Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek?" sorusuna ise, "Bunun dengeli bir süreç olmasını ama pratik hayatı da zorlayan bir süreç olmaması için kontrollü geçişin daha anlamlı olacağını düşünüyorum" yanıtını verdi.

Koca, "Önümüzdeki dönemin tedbirlere uyumla birlikte ve yoğun aşılamayla daha kontrollü, daha dengeli, salgının etkisinin daha azaldığı bir döneme geçeceğimize inanıyorum. Yaz dönemi bunun mümkün olduğunu düşünüyorum. Vaka sayılarının bayram sonrası belli bir düzeye doğru iniş göstermesi ve bunun devamında kontrollü bir geçiş dönemiyle sürdürülmesi ve Haziran sonunda 40 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılamasını sağlamakta kararlıyız. Devamında 18 yaş üstünü aşılamayı sağlayabilirsek, yaz döneminin daha kontrollü geçeceğine inanıyorum" diye konuştu.