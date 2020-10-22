Bakan Koca'dan İstanbul açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, bakan yardımcıları, İl Sağlık Müdürü, saha koordinatörleri ve başhekimlerle birlikte koronavirüs salgınına dair bir toplantı yaptıklarını duyurdu.

Bakan Koca, toplantıda salgının İstanbul’daki seyrini görüştüklerini söyledi.

Koca, paylaşımında “Devam eden artışa karşı alınacak tedbirleri kararlaştırdık” dedi.

Koca, yaptığı son paylaşımda ise İstanbul’daki vaka sayısının Türkiye genelinin yüzde 40’ına Ankara’nın da 5 katına ulaştığını belirtti.

Koca, “Temaslı taramasını, test sayısını artırdık. Salgınla mücadelede, şu an, sizlerin uyacağı tedbirlerden daha güçlü bir silahımız yok. Maskenin önemi arttı. Ve en çetin sınavı kalabalığa karşı vereceğiz” açıklaması yaptı.