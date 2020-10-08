Bakan Koca'dan 'ilk vaka' açıklaması: Yazım hatası

CHP'li Murat Emir, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci'nin Şubat'ta uluslararası bir dergide çıkan yazısında, Türkiye'de ilk vakanın Mersin'de görüldüğünü ve 24 kişinin Covid-19 pozitif tanısı ile tedavi altına alındığını yazdığını açıklamıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, söz konusu makalaye ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Bakan Koca, yapılanan sehven bir hata olduğunu söyledi. Makalede, Mart-Nisan yerine Şubat-Mart yazıldığını söyleyen Koca, "Yine vaka lokasyonu olarak İstanbul ve Mersin yerine sadece Tarsus ifadesinin geçtiği tespit edilmiştir" dedi.

Bakan Koca, yazılı açıklamasında şöyle dedi:

"Makale ile alakalı olarak dergi yayın kurulu ve editörüne sorumlu yazar tarafından düzeltme metni ve kanıt dokümanı gönderildiği ve dergi kurulunun bu düzeltmeyi en kısa zamanda yapacağını bildirdiği öğrenilmiştir. Kayıtlarımıza göre makaleye konu olan çalışmadaki ilk hastanın bildirim tarihi 25 Mart 2020 olup, tedavisine başlanmıştır.

Covid-19 mücadele sürecimizde hem ulusal, hem uluslararası kamuoyuna bilgi birikimimizi ve tecrübelerimizi aktarmak için bilim insanlarını desteklemek niyetiyle Kovid-19 sürecinin hemen başında 'bilimselarastirma.saglik.gov.tr' portalını kurarak hizmete aldık. Bilindiği gibi tüm bilimsel çalışmalarla ilgili veriye erişim, etik ilkeler ve onam prosedürüne ilişkin kurallar bellidir. Makalenin yazarları arasında olan Bakan Yardımcımız Dr. Şuayip Birinci ve diğer yazarlar belirlenen bilimsel araştırma kurallarına uymuşlardır.

Yukarıda da zikrettiğim gibi sehven yapılan ve düzeltilmesi için gerekli girişimin yapıldığı bir yazım hatasını bahane ederek bu süreci büyük özveri ve mücadele ile götüren, aynı zamanda kendisi de bir tıp doktoru olan Bakan Yardımcım Dr. Şuayip Birinci'nin ve çalışma arkadaşlarının yıpratılma çabalarını üzüntüyle karşılıyorum."

