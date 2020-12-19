Bakan Koca'dan Gaziantep'teki patlamayla ilgili açıklama

Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesi'nin Covid-19 yoğun bakım servisinde oksijen tüpü kaynaklı patlamanın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hastanenin önünde açıklamalar yaptı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı söyleyen Koca, "10 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor" dedi. Koca şöyle konuştu:

"Oksijen vermekte kullanılan cihazdan kaynaklanan sorunla yangının çıktığını biliyoruz. 20 yataklı yoğun bakımın yatan hasta sayısı 19 kişiydi. 19 kişiden 7 vatandaşımız olay anında hayatını kaybetti. Bir vatandaşımız 11 hastanın özellikle transferi döneminde, bir hastamız da 4,5 saat sonra hastaneden nakil yapılan hastanede hayatını kaybetmiş oldu. 10 vatandaşımızın da nakli yapılarak civar hastanelerde tedavileri devam etmekte.

Bu arada müdahale etmeye çalışan 16 hastane personelinin de etkilendiğini gördük. Yoğun bakımda 7 personelin yakın takibi yapılmakta. Kendilerini ziyaret ettik. Bugün yoğun bakımda tedavileri tamamlanıp servise alınmaları mümkün olabilir. Olayla ilgili inceleme hem başsavcılıkça hem de bakanlık olarak soruşturma başlatmış olduk. Bu anlamda herhangi bir sorun ve aksaklık kusur tespit edildiğinde vatandaşımız emin olsun yapılması gereken ne ise yapılacaktır."

'7 kişilik bilirkişi heyeti oluşturuldu'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise 7 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulduğunu belirtti. Gül'ün konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Milletimizin başı sağolsun. Olayla ilgili olarak Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturma başlatmış ve iki savcıyı görevlendirmiştir. İki savcı süreçle ilgili yakından olayı takip etmektedir. 7 kişilik bilirkişi heyeti oluşturmuştur. Konusunda teknik olarak uzman bu heyetin incelemeleri yapılmıştır. Süreç hızlı titiz şekilde başsavcılık tarafından yerine getirilmektedir. Bu süreçle ilgili bir ihmal herhangi bir konu varsa titiz şekilde araştırılacaktır. Tüm kurumlar gereken neyse yapacaktır."