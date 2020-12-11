Bakan Koca'dan aşı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 aşısı tedariki konusunda "Hem inaktif aşılar hem de mRNA aşıları için görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

Hacettepe Üniversitesi tarafından düzenlenen Uluslararası Katılımlı Ortak Aşı Sempozyumu'na video konferans yöntemiyle katılan Koca, sempozyumun açılış konuşmasını yaptı.

Türkiye'de Covid-19'a karşı 16 ayrı aşı çalışması yürütüldüğünü belirten Koca "Yerli aşı adaylarımız içinde 'inaktif', 'mRNA', 'vektör' ve 'virüse benzer parçacık' aşıları bulunuyor. Üniversitelerimiz ve yetkin merkezlerimiz tarafından yürütülen aşı geliştirme çalışmalarında 3 aşımız klinik aşamaya gelmiş, Kayseri Erciyes Üniversitesi ekibi tarafından üretilen aşı ise Faz-1 çalışmalarını tamamlamak üzeredir. Diğer aşı adaylarımız için de araştırma ürünü GMP sahibi tesislerde üretim safhasındadır. Çalışmalar olumlu sonuç verirse Nisan ayında ilk aşımızın Faz 3 ve yaygın uygulama aşamasına geçebilmeyi umuyoruz" diye konuştu.

Bakan Koca, "Kendi çalışmalarımız tamamlanıncaya kadar, vatandaşımıza en erken dönemde aşı sağlama gayretindeyiz. Hem inaktif aşılar hem de mRNA aşıları için görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.