Bakan Koca: Yüz yüze eğitime hızla geçmekten yanayız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum’da düzenlediği basın toplantısında yüz yüze eğitime geçilen sınıflarda vaka artışı görülmediğini belirterek “Önümüzdeki dönemde yüz yüze eğitime hızla geçmekten yanayız’ dedi.

Koca vaka sayılarının yalnızca DSÖ'ye mi bildirileceği yönündeki soruya ise "Vatandaşımıza bildirmediğimiz hiçbir şeyi DSÖ'ye de bildirmiyoruz" dedi. Koca gelecek haftadan itibaren bu rakamların açıklanacağını söyledi.

Koca’nın açıklamasından satırbaşları şöyle:

- Yaza nispetle oldukça riskli olan sonbahar aylarına girdik. Önümüz kış. Zamanımızın büyük kısmı kapalı alanlarda geçecek, virüsün yayılım imkanı genişleyecek.

- Koronavirüs grip üzerinden yayılırsa salgınla baş etmek daha da zorlaşır. Sizden ricam ilk günlerdeki titizliğe dönmenizdir.

- Eldeki bilgilere göre virüs en az 39 milyon kişiye bulaştı. En başta bu sayı sadece 1'di. Koronavirüs dünyaya o 1 bir kişiden yayıldı. Ve o 1 sayısı 39 milyona ulaştı.

- Halen dünyadaki aktif vaka sayısı 70 milyonun üzerindedir.

- Maske vazgeçilmez bir tedbir hatta tedbirlerin en önemlisidir. Bilim adamlarımız maskenin koruyuculuk özelliğinin yüzde 90'a kadar çıktığını söylemektedir.

- İşyerleri çok dikkat edilmesi gereken ortamlardır. Herkes diğerinden taşıyıcı imiş gibi korunmalı ve günlük hayat buna göre düzene konulmalıdır.

- Bilim aşı konusunda önemli gelişmeler gösteriyor. Fakat bilinen o ki, aşı bulunana kadar dünyayı zor günler bekliyor.

1 ay öncesine kıyasla yayılımın önünü kestik. Fakat bu başarıyı İstanbul, Bursa, Kocaeli, Kahramanmaraş, Denizli gibi illerde de göstermeliyiz. Buralardaki artık elbette tüm Türkiye için risktir.

- Erzurum’da vaka ve poliklinik sayılarında 1 ay öncesine göre yüzde 60 düşüş görüyoruz. Vakalarımız yaklaşık üçte bire indi. Yoğun bakım oranı yüzde 42, solunum cihazı oranı yüzde 27.

- Ağrı’da vaka sayılarında yüzde 75 oranında, Bingöl'de yarı yarıya düşüşlerimiz mevcut. Bingöl'de yatak doluluk oranımız yüzde 27. Ardahan'da son dönemde geç en aya göre yarı yarıya azalma yaşandı. Ancak son iki günde az da olsa artış görüyoruz. Ardahan'da yatak doluluk oranı yüzde 53, yoğun bakım ise yüzde 73.

- Erzincan’da vaka sayımız yüzde 65 oranında düştü. Yatak doluluk oranı yüzde 47, yoğun bakım yüzde 63. Iğdır'da vaka saysında yarı yarıya düşüşten söz ediyoruz. Kars'ta yüzde 25, Tunceli'de yüzde 40 azalma görüyoruz.

- Tunceli’de yatak doluluk yüzde 25'dir.

- Erzurum'da 60 yaş üstü vatandaşlarımız nüfusa oranı yüzde 12. Aynı yaşta koronavirüse yakalanların oranı yüzde 24. Bu oranlar büyüklerimizi koruyamadığımızı, onları risk altında bıraktığımızın göstergesi.

- 1570 yataklı Erzurum Şehir Hastanemizi tamamlayarak salgın başladığı dönemde hizmete aldık.

Yüz yüze eğitim

- Yüz yüze eğitimle ilgili açılan sınıflarımız oldu.

- Açılan sınıflarla ilgili okullarda vaka sayılarında pozitif bulduğumuz vaka sayısında bir artış olmadığını görüyoruz. Hatta açılmayan yüz yüze eğitime göre kısmen düşüşlerin olduğunu da biliyoruz. Bu muhtemelen alınan tedbirlerin ve kontrollü davranışların sonucu olabilir. Önümüzdeki dönemde hızla yüz yüze eğitime geçmekten yanayız. Salgının seyrini görerek bu doğrultuda kademelendirmenin nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili Bilim Kurulu'nun değerlendirmesi olacak. Sanırım gelecek hafta Bilim Kurulu'nda bu konu gündeme gelmiş olacak.

Aşı çalışmaları

- Dünyada şu an Faz 3 aşamasına gelmiş 6 tane aşı var. Bunlardan iki tanesi ülkemizde Faz3 çalışması, gönüllü insanımızın yapılmasına başlandı. Biri Pfizer'in bir diğeri Çin Snovac açısı, bir de Rusya'nın Faz3 aşamasına gelen aşısı var.

- Bu aşılardan özellikle Türkiye'de faz3 çalışmasına izin vermemizin maksadı, aşıların bölgesel ve özellikle insandan insana farklı bir etki gösterebileceğini, bizim insanımızda bu aşının gösterdiği etkiyi görmek istediğimizi ve buna göre aksiyon almak üzere gönüllü olmak üzere izin verildi. Önümüzdeki 1 veya 1,5 ay içerisinde bu aşıların sonuçlarını görmüş olacağız.

- Bu yıl şu an Faz3 çalışması yapılan aşılardan eğer vatandaşımıza uygulananlardan bağışıklığı olumlu sonuçlanan olursa bu yıl içinde vatandaşımıza uygulama imkanımız olabilir. Muhtemelen Aralık ayı olabilir.

- Yerli aşıda gelinen noktada, sadece bir tip olmadığını bilelim. Birçok ülkeden farklı olarak geliştirilen aşıyı bilelim.

- Başarılı olan çalışmaların zaten önünü açarak üretim safhasına getirmek istiyoruz. Bu aşılardan 4 tanesi mesafe almış durumda, iki tanesi hayvan çalışmaları bitmiş durumda. Stabilite çalışmaları ve gönüllülerin tespiti, onların izolasyonu sağlanmış olacak. 2 haftadan sonra gönüllülere uygulaması yapılmış olacak.

Semptomu olmayan vakaların açıklanması

- Vatandaşımıza bilgilendirmediğimiz hiçbir şeyi DSÖ'ye de bilgilendirmeyiz. Vatandaşımızı bilgilendirdiğimizde DSÖ'ye bildiririz.

- Saha çalışmaları 153 bin kişiye uygulanmıştı ve onun sonuçlarını vatandaşımızla da paylaşmıştık. Bağışıklık haritasını çıkarmak amacıyla yapılan hem taşıyıcılık oranı hem de antikor düzeyi, koruyuculuk oranını tespit edilmek üzere yapılan bir çalışmaydı. Taşıyıcılık on binde yirmi altıydı, bağışıklık ise on binde seksen ikiydi. Biz bunu ayın 15'inden başlıyoruz demiştim. Bunu TÜİK'le birlikte yapıyoruz.

- İl bazında da bu dağılımı net bilmek istiyoruz. %95 oranında güvenilirliği olan bir saha taramasından bahsediyoruz. Bunu 1-1.5 ay arayla sürekli yapmaktan yanayız. Bu haneler tespit edildi ve önümüzdeki hafta itibarıyla bu başlamış olacak. 1 hafta 10 gün içerisinde tamamlanır. Onu da vatandaşımızla paylaşacağız, DSÖ'ye bildireceğiz.

- Kesitsel çalışmaları da temmuz ayından beri, semptomu olmayan kişilere, hava alanlarında, OSB ve benzeri yerlerde, açılan okullarda, daha sonra gerekirse üniversitelerde olmak üzere yaygınlaştırmak istiyoruz. Hava alanlarında yapılan çalışmalarla ilgili 490 bin küsür yapılmış olan testin 1200'ün üzerinde pozitif vakamız olduğunu söylemiştim. OSB'lerde, cezaevlerinde, sporcularda yapılan testleri de vatandaşımızla paylaşıyor olacağız. DSÖ'ye de bildireceğiz. Bu çalışmalardan elde edilen pozitif vakalarla ilgili, yani bulgusu olmayan ama taşıyıcı olan kişileri de sahada boş bırakmıyoruz. Yanlış bir kanaat oluşuyor. Biz pozitif bulduğumuz, semptomu olmayan bütün vatandaşlarımızı izole ediyoruz. Ayrıca temaslılarını, yani filyasyonu da yapıyoruz. Temaslılarını da izole ederek 14 gün boyunca takip ediyoruz. Her gün çağrı sistemiyle de bu kişileri arıyoruz. Çünkü salgında sizin semptomu olmasa bile taşıyıcı olan herkesin bulaştırıcılığını önlememiz gerekiyor. Gerekirse hekim gönderiyoruz bu kişilere. Böyle davranmamış olsak sonuç alma şansımız olmaz.

- Şu dönemde alınan tedbirlere ilave yeni bir tedbir düşünmüyoruz.