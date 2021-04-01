Bakan Koca: Yerli aşı üretim çalışmaları devam ediyor

Sağlık Bakanı Koca, 'Kısa zamanda kendi aşımızı üreteceğimize inanıyoruz' dedi.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ile Dünya Sağlık Örgütü'nün medya brifingine katıldı.

Koca'nın açıklamaları şöyle:

  • Türkiye olarak yaklaşık 1 milyon 100 bin sağlık çalışanımızın aşılanmasını 45 gün gibi kısa bir süre içinde tamamladık.
  • Türkiye olarak, aşı üreticisi ülkeler ile erişim sorunu yaşayan ülkeler arasında diplomatik köprüler kurarak kolaylaştırıcı rolü üstlendik.
  • Türkiye'nin yerli aşı üretim çalışmaları çok hızlı bir şekilde devam etmektedir. Kısa zamanda kendi aşımızı üreteceğimize inanıyoruz.
  • Dünya Sağlık Örgütü ile sağlık çalışanlarına adanmış anıt görevi de görecek dijital bir platform kurma hazırlığındayız.

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