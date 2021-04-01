Bakan Koca: Yerli aşı üretim çalışmaları devam ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ile Dünya Sağlık Örgütü'nün medya brifingine katıldı.
Koca'nın açıklamaları şöyle:
- Türkiye olarak yaklaşık 1 milyon 100 bin sağlık çalışanımızın aşılanmasını 45 gün gibi kısa bir süre içinde tamamladık.
- Türkiye olarak, aşı üreticisi ülkeler ile erişim sorunu yaşayan ülkeler arasında diplomatik köprüler kurarak kolaylaştırıcı rolü üstlendik.
- Türkiye'nin yerli aşı üretim çalışmaları çok hızlı bir şekilde devam etmektedir. Kısa zamanda kendi aşımızı üreteceğimize inanıyoruz.
- Dünya Sağlık Örgütü ile sağlık çalışanlarına adanmış anıt görevi de görecek dijital bir platform kurma hazırlığındayız.