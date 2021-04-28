Bakan Koca vaka sayısının en çok arttığı illeri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Geçen haftaya göre 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz; Zonguldak, Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı ve Giresun" açıklamasında bulundu.

Koca, açıklamada vaka sayılarında önceki haftaya göre en çok azalma olan kentlerin ise Yalova, Kastamonu, Çanakkale, Samsun ve Yozgat olduğunu duyurdu.

Koca'nın vaka sayılarının azaldığını belirttiği illerin tamamı çok yüksek riskli iller listesinde yer alırken, bu illerden biri olarak açıklanan Çanakkale vaka oranında zirvede yer alan kentler arasında.