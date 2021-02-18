Bakan Koca vaka sayısının en çok arttığı illeri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerdeki vaka sayısına ilişkin açıklamada bulundu.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısında artış ve azalış yaşanan illere ilişkin açıklamada bulundu.

"Geçen haftaya göre 1 haftada 100.000 nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz: Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale" diyen Koca, "En çok azalan illerimiz ise Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl. Tedbir ve kısıtlamalara uyum aşı ile birlikte en büyük gücümüz" ifadesini kullandı.

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