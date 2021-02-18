Bakan Koca vaka sayısının en çok arttığı illeri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısında artış ve azalış yaşanan illere ilişkin açıklamada bulundu.

"Geçen haftaya göre 1 haftada 100.000 nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz: Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale" diyen Koca, "En çok azalan illerimiz ise Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl. Tedbir ve kısıtlamalara uyum aşı ile birlikte en büyük gücümüz" ifadesini kullandı.