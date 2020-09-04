Bakan Koca, vaka sayılarının arttığı 6 ilde değerlendirme toplantısı yapacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayısının arttığı Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Batman, Siirt ve Şırnak’ta değerlendirme toplantıları yapacak. Bakan Koca, ilk değerlendirme toplantısını yapmak üzere Diyarbakır’a gitti.

Değerlendirme toplantısı öncesi konuşan Koca, “Yaptığımız etkili müdahalelerle bugün durum önemli ölçüde kontrol altına alınmıştır. Diyarbakır’daki mevcut 200 filyasyon ekibimizi hızla 385e çıkardık. Temasları ne kadar erken izole edebilirsek, salgın kontrolünde o kadar başarılı oluruz. Önemli olan temasları ve pozitif olan vakaları erken dönemde izole etmek olmalı” dedi.

‘3 hafta öncesine göre vaka oranımız yüzde 49 oranında düşmüş durumda’

Türkiye’nin filyasyon çalışmasını en iyi yapan ülkelerden biri olduğunu öne süren Bakan Koca “Bu gücümüzü Diyarbakır’da yoğun şekilde sahaya sürdük. Bugün rahatlıkla söyleyebilirim ki 3 hafta öncesine göre vaka oranımız yüzde 49 oranında düşmüş durumda. Hastaların ortalama yaşındaki yükseliş ne yazık ki ağır hastalarımızın ve vefatların da artışına sebep oluyor. Unutulan tedbirler hepimize acılar yaşatıyor. Temizlik maske ve mesafeden taviz veren her. İlimizde bu tabloları görüyoruz. Diyarbakır başta olmak üzere bölgedeki hemşehrilerimi bir kez daha tedbirlere sıkı sıkı sarılmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

‘Mardin, Şanlıurfa, Batman, Siirt ve Şırnak’ta bölge toplantıları yapacağız’

"Bölgedeki durumu yerinde görmek ve acil müdahale gerektiren konularda çözüm üretmek için" geldiğini söyeleyen Koca şöyle devam etti:

“Birazdan il sağlık müdürümüzün, saha koordinatörümüzün ve başhekimlerimizin katılımıyla il değerlendirme toplantımızı gerçekleştireceğiz. Bu anlamda alınacak yeni tedbirleri de istişare edeceğiz. Öğleden sonra da Mardin, Şanlıurfa, Batman, Siirt ve Şırnak il koordinatörlerimizin ve yine il sağlık müdürlerimizin, başhekimlerimizin katılımıyla bölge toplantılarımızı yapmış olacağız. Böylece bu 6 ilimizdeki güncel durumu, ihtiyaçları, sağlık altyapısını detaylarıyla değerlendirmiş olacağız.”