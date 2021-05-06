Bakan Koca 'teknik hata' dedi, dün açıkladığı grafiği değiştirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün açıkladığı 100 bin nüfusta vaka sayısı en çok azalan iller grafiğinde "teknik hata" olduğunu belirterek yeni bir grafik paylaştı.

Bakanın paylaştığı yeni grafikte dünkü grafikte yer alan 10 ilin 9'unun değiştiği görüldü.

Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada "5 Mayıs 2021 tarihinde paylaştığım grafikte il adları grafiklere yanlış olarak yerleştirilmiştir. Bu teknik hata Bakanlığımız kayıtlarındaki doğru hali yeniden düzenlenerek giderilmiştir. Grafiğin doğru halini ekte yeniden dikkatlerinize sunuyorum" dedi.

Bakanın bugün "doğru hali" olarak duyurduğu grafikte geçen haftaya göre yüz bin nüfusta vaka sayısı en çok azalan iller sırasıyla Çanakkale, İstanbul, Giresun, Yalova, Tekirdağ, Bayburt, Zonguldak, Kocaeli, Sinop ve Kırklareli oldu.

Bakan Koca'nın bugün yayımladığı grafik.

Koca dün Twitter'dan yaptığı açıklamada "Geçen haftaya göre 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok azalan illerimiz; İzmir, Sakarya, Adana, Kırşehir ve Kars" diye yazmıştı. Koca'nın bu paylaşımını da sildiği görüldü.

Dünkü grafikte Çanakkale yerine İzmir, İstanbul yerine Sakarya, Giresun yerine Adana, Yalova yerine Kırşehir, Tekirdağ yerine Kars, Bayburt yerine Tokat, Kocaeli yerine Batman, Sinop yerine Nevşehir ve Kırklareli yerine Manisa yazıldığı görülüyor. Grafikte yalnızca Zonguldak'ın doğru yazıldığı anlaşılıyor.