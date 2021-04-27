Bakan Koca: Sputnik V'nin ortak üretiminden önce belli miktarda hazır aşı gönderilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sputnik V aşısının ortak üretiminden önce belli miktarda hazır aşının Türkiye’ye gönderileceğini açıkladı.

Aşının ortak üretimine dair bilgi veren Koca şunları kaydetti:

“Sputnik V için sözleşme imzalandı. Üretim için açıklama yapıldı. Sputnik V üretiminden önce kullanılması için de sözleşme yapıyoruz. Üretimden önce kaç doz aşı geleceği bir iki güne netleşecek. Kaç milyon dozluk sözleşme yapıldığını açıklayacağız”

'21 milyon 500 bin küsür doz aşılama yapıldı'

Koca, şöyle devam etti:

“Aşılama giderek artıyor. Riskli grup olan 65 yaş üstü için aşılama oranı 83-84’lere çıktı. Ama biz bunu 90 ve üstüne çıkarmak istiyoruz. Şu ana kadar 21 milyon 500 bin küsür doz aşılama yapıldı. Aşının oranı toplumda daha düşük. Kısıtlama belirgin, teması azalttığınızda bulaşı önlüyorsunuz Hastalarda giderek ağırlık 65 yaş üstünden 40-65 yaşa kaydı. Hastanedeki yaş ortalaması düştü. Önümüzdeki dönem kısıtlamayla birlikte aşılamayı sürdürmemiz gerekiyor”

'Bayram sonrası 10 binlerin altına inmemiz lazım'

Koca, "Bizim bayram sonrası 10 binlerin altına inmemiz lazım. Bu hedef bize bağlı. Vatandaşı suçlayarak söylemeyelim. 84 milyonun tedbirlere uymasıyla bu mümkün olacak. Aşının hızlanmasıyla ilgili de çalışmalarımız artıracağız" dedi.