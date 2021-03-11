Bakan Koca: Salgın aynı şekilde devam etmeyecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Salgın kabusu 2021'de sürmeyecek' dedi.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 salgınına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Koca, "Salgın kabusu 2021'de sürmeyecek. Salgın giderek zayıflayacak, maskesiz günler yakında" diye konuştu.

Koca'nın açıklamalarının bir bölümü şöyle:

  • Türkiye, büyük yarışın olduğu aşı tedarikinde en hızlı davranan ülkelerden biri. Çin'deki üretici ile 50 milyon aşı anlaşmasını kasımda yaptık.
  • Çok yakında 5 yerli aşı adayımız daha insan çalışmalarına başlayacak. Yakın bir gelecekte kendi aşılarımızı kullanacağız
  • Koronavirüs kısa bir zaman zarfında grip gibi sıradan hastalık haline gelmeyecek ama 2020'ye çöken kabus 2021'de aynı şekilde devam etmeyecek.
  • Planladığımız gibi nüfusun 50 milyonluk kısmının aşısını sonbahardan önce yaparsak, salgın üzerimizde ağır baskı olmaktan çıkacak.
  • Aşı tedarikinde en hızlı davranan ülkelerdeniz. 50 milyon dozluk anlaşma yaptık. 

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