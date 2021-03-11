Bakan Koca: Salgın aynı şekilde devam etmeyecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 salgınına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
Koca, "Salgın kabusu 2021'de sürmeyecek. Salgın giderek zayıflayacak, maskesiz günler yakında" diye konuştu.
Koca'nın açıklamalarının bir bölümü şöyle:
- Türkiye, büyük yarışın olduğu aşı tedarikinde en hızlı davranan ülkelerden biri. Çin'deki üretici ile 50 milyon aşı anlaşmasını kasımda yaptık.
- Çok yakında 5 yerli aşı adayımız daha insan çalışmalarına başlayacak. Yakın bir gelecekte kendi aşılarımızı kullanacağız
- Koronavirüs kısa bir zaman zarfında grip gibi sıradan hastalık haline gelmeyecek ama 2020'ye çöken kabus 2021'de aynı şekilde devam etmeyecek.
- Planladığımız gibi nüfusun 50 milyonluk kısmının aşısını sonbahardan önce yaparsak, salgın üzerimizde ağır baskı olmaktan çıkacak.
- Aşı tedarikinde en hızlı davranan ülkelerdeniz. 50 milyon dozluk anlaşma yaptık.