Bakan Koca: Sağlık için ayırabildiğimiz kaynaklar sınırlı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nun Sağlık Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2021 bütçesini görüştüğü toplantıda yaptığı konuşmada “Birçok ülkeyle kıyasladığımızda sağlık için ayırabildiğimiz kaynakların oldukça sınırlı olduğunu biliyoruz” dedi.

Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla içindeki paya göre sağlık harcamaları gelişmiş ülkelerin altında olmasına rağmen Türkiye'nin en kapsamlı sağlık hizmeti sunan ülke konumunda olduğunu savunan Koca "Amacımız sürdürülebilir bir sağlık sistemini kalıcı kılmaktır. Kişi başı toplam kamu sağlık harcamamızda da görüleceği gibi, daha iyi bir sağlık hizmeti için sağlığa ayrılan kaynakları önceliklendirmemiz gerektiğini de söylemeden geçemeyeceğim. Tüm dünyada olduğu gibi, vatandaşlarımızın sağlıklarını korumak ve iyileştirmek için harcanan kaynağın yıldan yıla artış göstermesi bir zorunluluktur. Bu artışa rağmen OECD ülkeleri ile karşılaştırıldığında kişi başı Kamu Cari Sağlık Harcamasının oldukça düşük olduğu bir gerçektir. Ülkemiz, Genel Sağlık Sigortasının geniş kapsamına rağmen sağlık hizmetinin son derece ekonomik olarak sunulduğu tek OECD ülkesidir” diye konuştu.