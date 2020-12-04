Bakan Koca 'Neden Çin aşısı?' sorusuna yanıt verdi

Covid-19 için aşı çalışmaları sürerken, birçok ülke Faz3 aşamasında olan aşılardan "sipariş" etmeye başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu kapsamda Çin'in aynı aşamada olan aşısından 50 milyon doz sipariş edildiğini duyurdu.

Koca, Hürriyet'ten Ahmet Hakan'ın "Neden Çin aşısı?" sorusuna yanıt verdi.

'El almamız gereken husus aşının hangi yöntemle üretildiği'

Konunun "Çin aşısı, Alman aşısı, İngiliz aşısı, Amerikan aşısı" şeklinde ele alınmaması gerektiğini söyleyen Koca, "Öncelikle ele almamız gereken husus, aşının hangi yöntemle üretildiği hususudur. Çünkü aşının yöntemi, aşının güvenilir olup olmadığını birinci dereceden etkiler. İnaktif yöntemle üretilen aşılar daha güvenilirdir. Tarihte bilinen en iyi yöntem budur. Bunun uzun vadeli sonuçlarını biliyoruz. Virüsün genetik yoluyla geliştirilen mRNA aşıları, kısa vadede iyi sonuç verdi. Ama orta ve uzun vadede nasıl bir etkisi olacağını bilmiyoruz" ifadesini kullandı.

'Yan tesiri yok'

Çin aşısının inaktif yöntemle üretildiğini belirten Koca, "Bu yöntemi kullanması nedeniyle daha fazla tercih edilmesi gereken aşıdır. Üretildiği ülkeye odaklanmak yanlış, yönteme odaklanmak lazım. Ben diyorum ki bu yöntem, en eski yöntemdir. Yıllardır bu yönteme dayalı olarak aşılar üretildi. Uzun vadede test edilmiştir. Bir yan tesiri yoktur" diye konuştu.

'Daha zor ve pahalı bir yöntem olduğu için tercih edilmiyor'

"Daha güvenilir olmasına rağmen dünyanın neden bu yönteme yönelmediğine" ilişkin soruya yanıt veren Koca, "Çünkü bu yöntem çok zor ve çok pahalı bir yöntem. İnaktif aşılar, kolay üretilebilir aşılar değil. Maliyeti çok yüksektir. O nedenle diğer yöntem daha fazla tercih edilen yöntem oldu" dedi.

'Bunun üzerini diğer aşılarla tamamlamak zorundayız'

Koca, "Çin’le yaptığımız anlaşma 50 milyon... Bunun üzerini diğer yöntemle üretilen aşılarla tamamlamak durumundayız. Ama şu gerçeği de unutmayalım: Diğer aşıların uzun vadede ne tür etkiler geliştirebileceğini bilmiyoruz" ifadesini kullandı.

'Faz 3'e en erken başlayan aşı'

Şu anda “Faz 3” dönemini bitiren hiçbir aşı olmadığını belirten Koca, "Pandeminin yol açtığı acil durum nedeniyle ara raporlarla uygunluk veriliyor. Çin aşısı, “Faz 3”e en erken başlayan aşıdır. Ayrıca “Faz 3”ü daha geniş topluluklara uyguladılar. “Faz 3” ilgili Çin aşısının ara raporları henüz açıklanmadı. Bir hafta-on gün sonra açıklanmasını bekliyoruz" dedi.