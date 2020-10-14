Bakan Koca: İstanbul'da son bir ayda yüzde 50 artış oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalar yaptı. Koca açıklamada "Bugüne kadar hava yoluyla yurtdışına gidenlere yaptığımız testlerin sayısı 490 bin 880'dir. Yaptığımız taramalarda 1226 kişinin testi pozitif çıkmıştır" dedi.

Bakan Koca'nın konuşmasından satır başları şöyle:

"-Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2 gün önce grip güncelleme raporunu yayınladı. DSÖ grip vakalarının azalması sonucunu maske, sosyal mesafe ve temizliğe başlamıştır.

-Ekim ayındayız. Gribin en yaygın olduğu günlere girdi. Koronaya karşı alacağımız tedbirler bizi gripten de koruyacaktır. 2 virüse karşı tedbir aynıdır. Grip ölüme yol açabilen bir hastalıktır. Buna rağmen genel olarak gribin bulaşmasına karşı yeterli duyarlı değiliz. İki hastalığı birden geriletebiliriz.

-DSÖ'nün Türkiye hakkında yayınladığı rapor. Türkiye'nin en zengin ülkeler arasında olmamasına rağmen salgında en cömert ülkelerden biri olduğu vurgulanıyor. DSÖ korona Türkiye raporundan sonra AB ilerleme raporuna değinmek istiyorum. Türkiye bu uygulamaları AB'nin bulaşıcı hastalıklarla ilgili direktiflerine uygun olarak yaptığı vurgu yapılmıştır.

-Bugüne kadar hava yoluyla yurtdışına gidenlere yaptığımız testlerin sayısı 490 bin 880'dir. Yaptığımız taramalarda 1226 kişinin testi pozitif çıkmıştır.

-15 Ekim'de saha taramasına yeniden başlayacağız.

-Bu dönemde herkesin grip aşısı yaptırmasıyla ilgili yanlış bir kanaat var. Dünyada grip aşısının toplamda üretiminde yüzde 20 artış oldu. Öncelikle riskli, kişilere, koronavirüs bulaştığında daha riskli olabilecek kişileri tespit ederek başlıyoruz. Önümüzdeki günler uygulamasına da geçilmiş olacak. Bizim şu an sadece 1,5 milyon aşı gelmeyecek. Geçen yıl 1 milyon 350 bin aşı gelmişti.

'Aşılarından ikisi insan deneyi aşamasına yakın'

-Temmuz ayında oluşmaya başlayan yerli aşı grubu hakkında size detaylı bilgi vermedim. Bugün bu aşamaya geldiğimize inanıyorum. Aşı çalışmalarını doğrudan yöneten uzmanlar bulunmaktadır. 600 kişilik ekip tarafından bu çalışmalar yürütülmektedir. Şu an aşılarından 2’si insan deney aşamasına yakındır. Bulaşı hastalıkların geçmişine bakıldığında aşıların kolay bulunmadığı görülmektedir. Bugünkü durum elbette farklı olacaktır. Ama işin doğasında bir zorluk olduğu bilinmektedir. Salgının başlangıcında aşı için ön görülen zaman en az 12 ortalama 18 aydı. Salgın 1 yılını doldurmaya başlarken önemli gelişmeler ortaya konuldu.

'Bazı illerimizde vaka sayılarında artışlar oldu'

-Son bir hafta içinde İstanbul, Bursa, Denizli ve Kahramanmaraş’ın da olduğu bazı illerimizde vaka sayılarında artışlar olmuştur. İstanbul'da son bir ayda yüzde 50 vaka artışı yaşandı. İstanbul’da genel olarak geriye dönüşlerle birlikte bir artış bekliyorduk. Biz şuan kısıtlama anlamında bir tedbiri düşünmüyoruz. Hastaneye yatışlarda ciddi bir artışın olmadığını görmüyoruz. Doluluk oranlarına bir sorun yok. Bu dönemde bulaşmayı önlemek için maske kullanımının ve mesafe çok önemli. Kalabalık ortamlara da girilmemesi gerekir. Aile içi bulaşın daha fazla olduğunu görüyoruz.

-Vaka ve hasta tanımını yaptığımız günden beri olan bir konu. Türkiye olarak pandemideki mücadelemizi vaka, hasta kavramlarıyla gölgelemeyelim. Biz tedavi rehberimizde semptomu, yani bulgusu olan kişilere test yapan ülkeler arasındayız. Bu semptomu olan kişilere yaptığımız testler dışında, Temmuz ayından itibaren de bizim kesitsel taramalar, yani ülkeler arası geçişlerin olduğu dönemde yapılan testler, celp ve terhis döneminde yapılan testler, sporculara yapılan testler gibi kesitsel yaptığımız taramalar oldu. Ayrıca saha taramalarımız oldu. Yarından itibaren de aileler tespit edildi, geç olmadan bu saha çalışmasını tekrar ediyor olacağız.

-Bu dönemde yüz yüze eğitimin başladığı öğrenciler arasında salgının seyrini biz bilmek istiyoruz. 2 hafta geçtikten sonra başlayan yaş grubuyla ilgili vaka sayısını değerlendirip kademeli geçişe de geçmiş olacağız. O yüzden 3 haftalık sürecin sonucuna göre bir değerlendirme yapılacak.

-Testi pozitif çıkan sağlık çalışanlarının sayısı 40 bini geçti, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 107.

'Bugün 57 kişi yaşamını yitirdi'

Bakan Koca, toplantıda bugünkü koronavirüs tablosunu da açıkladı.

Buna göre son 24 saatte Türkiye'de Covid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 57 oldu. Bakanlık 1617 yeni hasta tespit edildiğini açıkladı.

Bugünkü tabloya göre ağır hasta sayısı 1418 oldu.

Bugün yapılan test sayısı 115 bin 328, bugün iyileşenlerin sayısı ise 1396 olarak açıklandı.

Bakanlığın son bir aylık verileri açıklandı

Koca’nın basın toplantısında paylaştığı tabloya göre İstanbul, Bursa, Kocaeli, Denizli Balıkesir, Kahramanmaraş, Bilecek son bir ayda vakaların kritik oranda arttığı iller oldu. Ankara ve İzmir’de ise son 3 günde vaka sayılarının arttığı açıklandı.

Bakanlığın verilerine göre, kentlerde koronavirüs vaka sayılarındaki son bir aylık durum şöyle: