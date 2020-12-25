Bakan Koca: İngiltere'nin rapor ettiği mutasyona rastlanmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir süredir dünya gündeminde yer alan koronavirüs mutasyonunun ülkemize yansımadığını belirtti. Buna göre, son dönemde mutasyonun görüldüğü ülkelerden Türkiye'ye giriş yapan ve PCR pozitif olduğu görülen kişilerden örnekler alınmış. Bu örnekler gen sekanslama yöntemiyle analiz edilerek virüsün sözü geçen varyantıyla karşılaştırılmış. Bu çalışmada tartışılan gen mutasyonuna rastlanmamış.

Koca'nın açıkladığı çalışma, mutasyona uğramış koronavirüs varyantının görüldüğü ülkelerden son dönemde giriş yapanlar açısından bir kesinlik barındırıyor anccak bunun dışındaki vakalarda yapılan bir inceleme olmadığı anlaşılıyor.

Öte yandan sözkonusu mutasyonla ilgili özellikle dünya basınında pompalanan panik havasının kendisi de bilim çevrelerinde eleştiri konusu.