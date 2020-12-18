Bakan Koca: Evde bulaşma oranı yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alınan önlemlerin ardından son bir hafta içinde İstanbul'da koronavirüs vaka sayısının yüzde 20 azaldığını söyledi. Koca son günlerde evde bulaşma oranının ise arttığını söyledi.

İstanbul'da il sağlık yöneticileri ve hastane başhekimleriyle rutin değerlendirme yaptıklarını kaydeden Koca "Tedbirlerin etkisi görülmeye başlandı. Son hafta içinde pozitif vaka sayısındaki azalma yüzde 20’yi buldu. Hastanelerimizde bunun yansımasını gördük" dedi.

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Polikliniklerde yaklaşık yüzde 30, hastaneye yatışlarda yüzde 15, yoğun bakımda ise yüzde yüzde 10 azalma oldu. Yatak doluluk oranı yüzde 55, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65. 658’den 1934’e çıkarılan filyasyon ekiplerimiz yaygın temaslı taraması yapıyor" diye belirtti.

Evde bulaşma oranı yükseldi

Koca "Birlikte tedbirlere uyum ve mücadele sonuç vermeye başladı. Ancak günlük toplam vaka düşüşüne rağmen son günlerde evde bulaşma oranı yükseldi. Evde kalırken tedbirleri elden bırakmayalım. Mücadeleye birlikte ve ara vermeden devam edelim" ifadelerini kullandı.

