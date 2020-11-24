Bakan Koca duyurdu: 10 şehir ile koronavirüs toplantısı yapıldı 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 10 şehirle koronavirüs salgınına dair toplantı yaptıklarını duyurdu.

Haber Merkezi

10 kentle ilgili koronavirüs salgını toplantısı yapıldı. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Şanlıurfa, Ankara, Adana, Konya, Manisa, Kayseri, Sakarya, Samsun, Antalya, Diyarbakır sağlık müdürleriyle görüştüğünü açıkladı.

Video konferans toplantılarında, salgınla mücadelede bulunulan nokta ve sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarının ele alındığı aktarıldı.

Sosyal medya hesabından görüşmelerle ilgili paylaşım yapan Bakan Koca, “Desteğinizin önemi artmış durumda” ifadelerini kullandı.

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