Bakan Koca: DSÖ İstanbul Ofisi'ni hızla hayata geçiriyoruz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, Türkiye ziyareti kapsamında ilk olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya geldi.

İkili görüşmenin ardından Bakan Koca ve Kluge, Bilim Kurulu toplantısına katıldı. İki isim, ortak bir basın toplantısı düzenliyor.

Koca, Covid-19 salgınına karşı bazı hatırlatmalarda bulunduktan sonra "DSÖ İstanbul Ofisi'ni hızla hayata geçiriyoruz" açıklamasında bulundu.

Koca'nın ardından sözü Kluge aldı. Kluge şunları söyledi:

"Bu basın toplantısı vesilesiyle Türkiye ve Avrupa'da pandemiye karşı en ön cephede çalışan tüm sağlık personeline, fedakarca çalışmaları için kamuoyu önünde teşekkür edebilme fırsatı elde ettim. Türkiye Kovid-19 nedeniyle seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının başlamasıyla, ben derhal ilk seyahatimi Türkiye'ye gerçekleştirdim. Her bir aile bazında, her bir ülke bazında, adına post-Kovid dediğimiz Kovid sonrası dönüme başlıyoruz.

Türk halkına ve Türk yetkilileri, ülke sınırları içinde ve ülke sınırlarını aşacak şekilde böylesi bir duruş sergiledikleri için içten saygılarımı sunmak isterim. Bir atasözü der ki; İçimizdeki en iyiyi de en kötüyü de ortaya çıkarabilecek tek şey krizlerdir. Türkiye halkı pandemiye karşı duruşuyla tüm dünyaya gerçek karakterini göstermiştir. Hiç kimsenin mahrum bırakılmadığı, kimsenin geride bırakılmadığı bir çalışma yapmalıyız."