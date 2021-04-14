Bakan Koca Bay Yanlış: 'Bütün işi aşıya bırakmayalım'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın son Bilim Kurulu toplantısı ardından yaptığı basın toplantısında vaka artışına ilişkin kullandığı "Vakaların artmasından hepimiz sorumluyuz, 84 milyon" sözleri sosyal medyada tepki çekmişti.

Koca henüz bu sözleri gündemdeyken bu kez de sosyal medyadan "aşılama" ile ilgili paylaşımlar yaptı.

Bakan Koca, "Bütün işi aşıya bırakmayalım. Aşıya kadar vakaları azaltalım. Kısmi kapanma fırsattır" diye yazdı. Koca'nın bu sözleri de tepki çekti.