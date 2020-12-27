Bakan Koca: Aşının gelişi bir iki gün ertelendi

Sağlık Bakanı Koca, Çin'den beklenen aşıların gelişinin 'bir iki gün' ertelendiğini belirterek 'Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz' dedi.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pekin gümrüğündeki Covid-19 alarmı nedeniyle aşıların Türkiye'ye gelişinin "bir iki gün" ertelendiğini açıkladı. Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Gelişmelere aktarmaya devam edeceğiz" dedi.

Koca'nın yaptığı açıklama şöyle: "Pekin’deki COVID-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen COVID-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir."