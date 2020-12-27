Bakan Koca: Aşının gelişi bir iki gün ertelendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pekin gümrüğündeki Covid-19 alarmı nedeniyle aşıların Türkiye'ye gelişinin "bir iki gün" ertelendiğini açıkladı. Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Gelişmelere aktarmaya devam edeceğiz" dedi.

Koca'nın yaptığı açıklama şöyle: "Pekin’deki COVID-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen COVID-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir."