Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 aşılama sürecine ilişkin açıklamada bulundu.
"Şu ana kadar aşısı yapılan yurttaşlarımızın sayısı 3.5 milyonun üzerinde" diyen Koca, "Bugün 65 yaş üstü büyüklerimiz de kolları sıvadı" ifadesini kullandı.
Haber Merkezi
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Bakan Koca aşı yapılan toplam kişi sayısını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3,5 milyonun üzerinde kişinin Covid-19 aşısı olduğunu açıkladı.
Haber Merkezi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 aşılama sürecine ilişkin açıklamada bulundu.
"Şu ana kadar aşısı yapılan yurttaşlarımızın sayısı 3.5 milyonun üzerinde" diyen Koca, "Bugün 65 yaş üstü büyüklerimiz de kolları sıvadı" ifadesini kullandı.