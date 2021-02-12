Bakan Koca aşı yapılan toplam kişi sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3,5 milyonun üzerinde kişinin Covid-19 aşısı olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 aşılama sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

"Şu ana kadar aşısı yapılan yurttaşlarımızın sayısı 3.5 milyonun üzerinde" diyen Koca, "Bugün 65 yaş üstü büyüklerimiz de kolları sıvadı" ifadesini kullandı.

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