Bakan Koca: Aralık ayında aşıya başlıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı ilk aşının sağlık çalışanlarına yapılacağını, aşılamanın 11 Aralık'tan itibaren kademeli olarak başlayacağını söyledi.

Ajanslara yansıyan haberlere göre Koca şöyle konuştu:

"Aşıya aralık ayında yoğun bir şekilde başlamak istiyoruz. 50 milyonluk sözleşme imzalandı. Aşı yapmaya aralık ve ocak ayında yoğun bir şekilde başlamak istiyoruz. Yerli aşıyı ise Nisan ayında geçmeyi planlıyoruz. Her şey normal seyrederse aşıya 11 Aralık'ta, sağlık çalışanlarına yaparak, başlamak istiyoruz."