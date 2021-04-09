Bakan Koca açıkladı: İstanbul'da vaka sayıları 10 kat arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da Mart başına göre vaka sayılarının yaklaşık 10 kat arttığını, ülkedeki vakaların yaklaşık yüzde 40'ının İstanbul'da olduğunu açıkladı.

Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İl sağlık yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul’da Mart başına göre vaka sayıları yaklaşık 10 kat arttı. Ülkemizde vakaların yaklaşık %40’ı İstabul’da. İstanbul’un durumu ülkemizin durumunu belirliyor. İstanbul’u koruyabilirsek ülkemizi de koruyabileceğiz" ifadelerini kullandı.

Koca Twitter hesabından "Tespit edilen vakaların %85’ini çeşitli varyantlar oluşturuyor. Bütün veriler bulaşmanın daha hızlı olduğunu gösteriyor. Bulaşma hızını azaltmak için tedbirler belli. Aşı ise en büyük silahımız. Sırası gelen vatandaşlarımız randevularını alarak aşılarını olmaktan çekinmemeli" diye yazdı.