Bakan Koca açıkladı: 1303 yeni vaka, 23 ölüm

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada bugünkü koronavirüs tablosunu da açıkladı.

Buna göre son 24 saatte test sonucu pozitif çıkanların sayısı 1303, yaşamını yitiren sayısı 23 oldu. Ağır hasta sayısı ise 719'a yükseldi.

Vaka sayımız, 1.300’ün üzerine çıktı. Düne kıyasla, pozitif tanı sayımız 40 fazla. Artışın kontrol altına alınması, hep birlikte bize bağlı. Maske, mesafe ve temizlik konusunda ödünsüz olun. Bu tabloyu, ihmallerin ve tedbirlerin belirlediğini unutmayın. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/kGeQRyem79 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 19, 2020

Bakan Koca "Vaka sayılarımız bir süredir yükselişte. Son 1,5 ayın en yüksek hasta sayısına ulaştık. Dün bin 263 olarak vaka sayısı gerçekleşti. Her artış uyarıcı olmalıdır" dedi.

Türkiye'nin salgınla mücadelesinin başarıyla devam ettiğini savunan Koca "Tarihte düz çizgi halinde seyreden salgın olmamıştır" dedi.

Evde tedavi edilen hastalar için önümüzdeki günlere yeni bir uygulamaya geçileceğini söyleyen Koca, hekimlerin doğrudan uzaktan hastalarla iletişim kuracaklarını kaydetti.

Koca "İlaç tedarikinde herhangi bir sıkıntımız yoktur" dedi.

Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

- Vaka sayılarımız bir süredir yükselişte. 1 Temmuz'da hasta sayımız 1192 idi. Bu sayı dün 1263 olarak gerçekleşti. Her artış uyarıcı olmalıdır. Artışlar yılgınlığa, yenilgi duygusuna yol açmamalıdır.

- 12 Haziran'da yeni hasta sayısının 1592 olduğunu, güç birliğiyle bunun altına çektiğimizi unutmayın.

- Salgınla mücadelemiz başarıyla sürüyor. Bundan kuşkunuz olmasın. Türkiye'nin mücadelesine başarısızlık neticesini etiketlemeye çalışan varsa salgının ne anlama geldiğini bilmiyor ya da siyaseten unutmayı tercih ediyor. Tarihte düz çizgi halinde seyreden salgın olmamıştır.

- Test sayımız dün 82 bin olarak gerçekleştirdi, birkaç gün içinde 100 binin üzerine çıkabilecek.

- Kronik hastalığı olmayan kişiler evlerinde izole olarak istirahat edip tedaviyi uygulamaktadırlar. Sağlık ekiplerimiz bu kişilerle birinci, üçüncü, yedinci, ondördüncü günlerde irtibat kurmaktadır.

- Önümüzdeki günlerde hekimlerimiz tele tıp denilen sistem sayesinde hastalarıyla doğrudan görüşme yapacak.

- Tedaviye erişim kolaylaşmıştır. Riskli gelişmelerin önü alınmaktadır. İlaç tedavilerinde sıkıntımız yoktur. Antiviral ilacın yerli üretimine 4 firma tarafından başlanmıştır. İlaç ve tedavi giderlerinin devlet tarafından karşılandığı nadir ülkelerden biriyiz.

- Dün ağır hasta sayımız 686'ya ulaştı. Bu gruptaki hastalarımız kronik hastalığı olanlarla büyüklerimizden oluşmaktadır.

- Kontrollü sosyal hayatın üç basit kuralı olan maske, mesafe, temizlik kuralına uyarken bizler sadece hastalığın yayılmasını önlemiyoruz. Ağır hasta sayılarını, vefat sayılarını azaltıyoruz.

- Filyasyon ekibi sayımız 9 bin 344'e çıktı. Her ekipte bir hekim görevlendirdik. Temaslı kişilere ulaşma oranımız yüzde 98,9'dur.

'Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 64,8'

- Sivas ve Urfa'da kısa bir süre yaşanan yoğun bakım yoğunluğu haricinde bir sorun yaşanmamıştır. Covid-19 ve diğer tüm hastalıklar dahil olmak üzere servis yatağı doluluk oranı yüzde 51,3, yoğun bakım yatağı doluluk oranı yüzde 64,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,7'dir.

- Günler geçtikçe tanı konmuş kişi sayısı, temaslı sayısı artıyor. Süreçte her bölge kendisine has özellikler gösteriyor. Biz de salgınla bölgesel şartlar içinde mücadele yöntemini seçtik.

- Her şehirde valilerimiz başkanlık ettiği kurullarda kararlar alıyoruz. Vaka artışların dikkat çektiği illerde ortalama haftada iki toplantı düzenledik. 10 şehirde vaka sayısı düştü, 12 şehirde stabil hale geldi, 7 ilde mücadelemiz devam ediyor.

HES'e 'riskli alan' özelliği

- Bakanlığımız HES adlı bir mobil uygulama geliştirmiştir. Bu uygulamaya 'riskli alan' özelliğini kazandırdık. Pilot bölge Kırıkkale'de denenen bu özellik ay sonuna kadar tüm yurtta hizmete girecektir. HES uygulamasındaki riskli alan özelliği sistemde bulunan karekod ile size bilgi verecek. Gittiğiniz yerde daha önce bir Covid hastası bulunup bulunmadığını görebileceksiniz

- Hes kodu üreten vatandaş sayısı 25 milyonu geçti. Hastalığı veya teması sebebiyle izolasyonda olması gereken 95 bin kişinin kuralı ihlal ederek uçak, tren, otobüse binmeye çalıştığını bu uygulamayla tespit ettik, engelledik.

- Ev izolasyonları da HES adlı mobil uygulamayla denetlenmektedir.

'Bazı şehirlerde şikayetler aldık'

- Eksikler, yanlışlar elbette olacaktır. Geçen haftalar içinde bazı şehirlerimizde hatalardan kaynaklanan şikayetleri aldık. İnsanlar yorulabilir, insan kaynaklı sorun tespit ettiğimiz yerlerde değişikliklere gittik, altyapımızı güçlendirdik.

- Toplum olarak bir mutabakat sağladık, amacımız insan sağlığını korumak.

- Zayıflama işaretleri veren birlik ve beraberliğimizi, mücadele dostluğumuzu bozmayalım.

- Okullarda yüz yüze eğitime geçilecek tarih başka açılardan da önem arz ediyor. Çok dikkatli olmanızı rica ediyorum. Normal grip mevsimine girdiğimiz bugünlerde sağlık tedbirlerine uyarsanız işimiz çok kolaylaşacak.

- Koronavirüs ve gribin bulaşma yolları aynıdır. Aynı tedbirlerle ikisini de önleyebiliriz. Bilim dünyası, Covid-19'un zaman içerisinde zayıflayarak grip gibi bir hastalığa dönüşeceğini dillendirmeye başlamıştır.

- Tarihte son bulmamış bir salgın yoktur. Tarihte son bulmamış bir savaş da yoktur. Bundan 100 yıl önce İspanyol gribi denilen salgın yaşanmıştı.

- İnsanlığın 100 yılda gösterdiği ilerlemeye ve bilime güvenin.

'Vaka sayısı 1300'ün üzerinde, ağır hasta sayısı artıyor'

- Toplam hasta sayımız 1303. Vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 23. İyileşen hasta sayımız 1002, yani hasta sayımız iyileşenlerden daha fazla. Test sayımız ise 87 bin 223.

- Önümüzdeki günler testte 100 binlere ulaşacağımızı tahmin ediyorum. Toplam vefat sayımız bugünkü sayılarımızla birlikte 6 bin 39. Zatürre oranımız yüzde 7,4.

- Zatürree oranımız giderek azalmakta. Önemli sebeplerden birisi son dönem antiviral ajan ilacı artık Türkiye'de üretebilir olduk. 4 firma şu an bu ilacı Türkiye'de üretebilmekte. 4 firma ile de ihaleleri yapıldı.

- Ağır hasta sayımız da artıyor. Son 1 ay boyunca sürekli bir artış içinde artmış oldu. Bugün ağır hasta sayımız 719. Ağır hasta sayımızın azalıyor olması bizim için önemli olacak. Bu oranın da önümüzdeki haftalar azalmasını bekliyoruz.

'21 Eylül'de okulların açılmasından yanayız ama kademelendirme tarzında olur'

- (Yüz yüze eğitim) 21 Eylül'de okulların temelde açılmasından yana yaklaşım içindeyiz. Kademelendirme tarzında olur muhtemelen. Önümüzdeki haftalarda Milli Eğitim Bakanlığımızla netleştirerek açıklaması yapılmış olur. Bazı sınıfların bir şekilde eğitime başlaması gerektiğini biliyoruz. Genel anlamda 21'inde eğitiminde temelde başlamanın esas, ama eğer salgındaki seyir farklı seyrederse kademelendirme yöntemiyle bir noktaya gelinmiş olur. Gerektiğinde uzaktan, online, hibrit gibi karma yöntemler de olabilir. Ama biz 21'inde başlaması şeklinde bir yaklaşımı benimsiyoruz.

- Siyaseti pandemiye bulaştırmayalım. Sağlık Bakanlığı yurtdışından alınan 8,75 dolarlık kit dışında 9,8 liranın üstünde bir fiyat uygulaması yapmamıştır. İnsanları yanıltmayalım.

'Aşıyla ilgili Rusya'yla iletişim halindeyiz'

- (Covid-19 aşı çalışmaları) Şu an Türkiye’de toplam 13 tane çalışma var, 3 tane çalışmanın hayvan-fare çalışmasının bitti, preklinik çalışmalar devam ediyor.

- Rusya, Çin, Almanya ve İngiltere’nin çalışmaları var. Rusya’yla ilgili daha önce bizim bilim insanlarımızın devrede olduğunu biliyorsunuz. Biz faz 3 çalışmasının Türkiye’de yapılması şeklinde konuştuk ve iletişim halindeyiz.

- Bununla ilgili bir sözleşme taslağı hazırlandı. Çalışmaya geçmeden önce preklinik çalışmaları görerek başlatmayı düşünüyoruz.

- Ayrıca Çin ve Almanya’da yapılan çalışmayla ilgili de bize faz 3 çalışmasını Türkiye’de yapmak üzere talepler oldu. Bununla ilgili kolaylık göstereceğimizi devamında tedarik noktasında iletişimde olduğumuzu söylemek istiyorum.

- (Grip ve zatürre aşısı) Herkesin aşı olması gibi bir durum dünyada sözkonusu değil. Bilim Kurulumuzda bu konu gündeme geldi. Covid döneminde kimler daha riskli olabilir. Bununla ilgili bir çalışma yapılacak. Bir iki hafta içinde netleşmiş olur.

- Bu yıl yetecek kadar aşıyı (grip) temin etmek için yoğun gayret içindeyiz.